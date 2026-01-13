В кадър: Най-мащабната руска атака с ракети в Харков за тази година

Снимка: Reuters 1 / 9 / 9

Руските сили подложиха тази нощ двата най-големи украински града - столицата Киев и Харков, на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година, предаде Ройтерс.

Четирима души загинаха в североизточния град Харков, уточнява агенцията, на 30 километра от границата с Русия.

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че четирите жертви са в предградията на Харков, а най-малко шестима са ранените.

Според публикацията му в "Телеграм" сред пострадалите са трима мъже, съответно на 58, 42 и 40 години, които са настанени в болница, отбелязва Укринформ.

Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на масирана ракетна атака. Кметът Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана е в действие.

В града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.