Програмата „Въздушно господство от следващо поколение“ (NGAD) е съсредоточена около F-47, договор за пилотиран изтребител, възложен на Boeing миналата пролет. Но програмата NGAD съдържа повече от само F-47 – програмата включва и безпилотни съвместни бойни самолети (CCA) за екипна работа между пилотирани и безпилотни самолети, както и серия от сензори, мрежи и други оръжия.

F-47 обаче е акцентът, с акцент върху обхвата, оцеляването и информационното господство; не се очаква той да служи като ежедневен работен кон на ВВС, а като заместител на F-22, насочен само към битки от най-висок клас, пише за TNI журналистът Харисън Кас.

Концепцията NGAD се ускори в края на 2010-те години, водена от опасения, че флотът от F-22 е твърде малък - с по-малко от 200 завършени самолета - и че F-35, по-скоро дигитален възел, отколкото изтребител, не е оптимизиран за въздушно господство. Програмата NGAD черпи мотивация от F-22 и F-35, но също така включва поуки от тяхното развитие в опит да избегне съответните им недостатъци - а именно малкия брой F-22 и бавния, сложен и значително надбюджетен процес на проектиране на F-35.

Точната конфигурация на F-47 е класифицирана. Но вероятните характеристики могат да бъдат изведени от изискванията на програмата. Стелт вероятно ще бъде оптимизиран за широколентова оцеляване. Корпусът вероятно ще бъде дълъг и смесен за операции на дълги разстояния. Вътрешният обем вероятно ще бъде голям, заради горивото и охлаждането. Очаквайте по-малък акцент върху изключителната маневреност, отколкото при F-22, с по-голям акцент върху обхвата и интеграцията на сензори в калъпа на F-35. Въпреки че конструктивните характеристики все още не са финализирани - или дори разкрити отвъд неясните диаграми, публикувани от ВВС - дизайнът на самолета може да бъде безопашен и вероятно ще разполага с двигател с адаптивен цикъл.

Как ще бъде разположен изтребителят NGAD?

F-47 ще бъде предназначен за проникване в оспорвано въздушно пространство и установяване на въздушно превъзходство в началото на конфликт. Самолетът ще действа като сензорен център и командир на мисия, в екип с дронове CCA, които разширяват обхвата на платформата, капацитета на оръжията и толерантността към риск. Всеки пилот на NGAD вероятно ще управлява множество CCA, което прави NGAD своеобразен куотърбек.

Забележително е, че като изключително специализиран самолет, F-47 вероятно няма да бъде използван за голям обем бойни действия или рутинни ударни мисии. Стратегически, инвестицията в програмата и нейните стелт характеристики от следващо поколение сигнализират, че САЩ очакват да я използват предимно в забранено въздушно пространство. Програмата също така имплицитно признава, чрез акцента си върху обхвата, уязвимостта на танкерните флотилии и ограниченията за базиране в Индо-Тихоокеанския регион.

Програмата повдига трудни въпроси за ВВС. Колко от изтребителите от шесто поколение са достатъчни? Колко може да си позволи Pengon? F-47, на хартия, не изглежда като актив с голямо количество, въпреки усилията да се избегнат недостатъците на флотилия с размерите на F-22. F-47 изглежда представлява залог, че качеството и усъвършенстваната мрежа могат да преодолеят количеството - в противен случай усилията за разработка биха били насочени към нещо по-евтино, по-лесно за производство в по-големи мащаби.

В крайна сметка, F-47 не е за директно заместване на F-22, а за предефиниране на въздушното господство в по-широк смисъл. Успехът на програмата няма да се дължи на възможностите за въздушен бой един на един, ценен показател при оценката на минали самолети; по-скоро успехът ще зависи повече от интеграцията с други платформи, способността за действие като единен фронт от системи. NGAD вместо това отразява как САЩ вярват, че ще се водят бъдещи войни. Това е голям залог, обосновано предположение за това как ще се развият нещата един ден.