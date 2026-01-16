Садик Хан: ИИ може да е оръжие за масово унищожение на работни места

Изкуственият интелект може да се превърне в "оръжие за масово унищожаване на работни места", ако не се контролира правилно, заяви кметът на Лондон Садик Хан.

В годишната си реч на традиционния банкет на водещите британски финансисти в лондонското Сити Садик Хан изложи опасенията си от въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда в Лондон, предаде кореспондентът на БНР.

Садик Хан каза, че са необходими спешни действия, за да се "оползотвори потенциалът на изкуствения интелект и да се използва като суперсила за положителна трансформация и съзидание" и да се предотврати "нова ера на масова безработица".

Лондон стои на "най-острия ръб на промяната" поради "колосалното" въздействие върху работните места в ключови сектори, включително финанси, професионални услуги и креативни индустрии, изтъкна кметът на британската столица.

Той допълни, че изкуственият интелект може да трансформира обществените услуги и да се справи със сложни предизвикателства като грижите за онкологичните заболявания и климатичната криза, но ако се използва безразсъдно, може да "възвести нова ера на масова безработица, ускорено неравенство и безпрецедентна концентрация на богатство и власт".

Садик Хан смята, че без намеса работните места може да изчезнат по-бързо, отколкото се създават нови, като работните места на стартови позиции вероятно ще бъдат първите, които ще изчезнат, "ограбвайки младите хора от тази жизненоважна първа стъпка по кариерната стълбица".

Проучване, проведено от кметството през ноември, установи, че 56% от лондонските работници очакват изкуственият интелект да повлияе на работата им през следващата година.