Украинските сили са убили 27 пъти повече руснаци, отколкото са загубили, когато са се борили да си върнат ключовия град Купянск, според разузнавателна оценка, предоставена на британските военни.

Британски служители са били информирани за "съотношението на убитите" в украински брифинг миналата седмица относно способността на Киев да си върне територията, въпреки тактиката на Москва за "месомелачка" за надвиване на врага с чиста числена сила.

Източник от отбраната, който е предоставил цифрата на The Times, посочи, че в битката за Купянск преди Коледа до 200 руски войници са били обкръжени от настъпващите украинци. Не е ясно колко руснаци са били убити общо, въпреки че източникът е казал, че руските жертви в района през миналата година се оценяват на хиляди.

Някои от най-добре обучените войници на Киев, включително тези от 13-та бригада "Хартия", са били разположени в Купянск, за да облекчат натиска върху града, който изглеждаше на ръба да бъде превзет преди няколко седмици.

В драматичен обрат, украинските сили заявиха, че почти са изтласкали руските сили тази седмица, а войници издигнаха украинското знаме върху останките от сградата на общинския съвет на Купянск в понеделник.

Според Financial Times, украинските части са се придвижили в района през есента, без да привличат вниманието на Русия, преди да си проправят път през горите около Купянск и в града.

Виктор Трегубов, говорител на военната група, отговорна за Харковска област, заяви, че от началото на този месец украинските войски са прочиствали Купянск от руснаци.

Украинските сили също така извършиха въздушна атака срещу болнична сграда в Купянск, където се крият руски войници.

Дипломатически източници казаха пред The ​​Times, че не са видели признаци, че президентът Путин е готов да направи компромис с максималистичните си искания, които включват контрол над четири региона в източна и южна Украйна, като цена за прекратяване на войната. Те обаче посочиха, че въпреки всички войници, които Русия хвърля в битката, Путин не е успял да постигне значителен напредък, което е поддържало духа на украинците.

В разговор с чуждестранни посланици в Москва в четвъртък Путин заяви, че Русия иска дълготраен мир в Украйна.

"Не навсякъде, включително в Киев и столиците, които я подкрепят, хората са готови за това, но се надяваме, че осъзнаването на необходимостта ще дойде рано или късно", каза той. "Докато няма такова осъзнаване, Русия ще продължи да се стреми да постигне целите, които си е поставила."

В често повтаряно твърдение Путин добави, че кризата в Украйна е резултат от игнорирането на интересите на Русия в продължение на много години и "умишлен курс на създаване на заплахи за нашата сигурност, разширявайки блока на НАТО към нашите граници".

Междувременно руското външно министерство заяви, че ако Великобритания прехване руски петролни танкери, които Лондон счита за нарушаващи санкциите, Москва ще го счита за нарушение на международното морско право и пряк опит за увреждане на интересите на Русия. Министерството също така заяви, че евентуалното използване на британски ракети от Украйна за удари в Русия "приближава момента", в който Москва ще обяви Обединеното кралство за пряк участник в конфликта.

През последните седмици украински представители заявиха, че британските ракети "Сторм Шадоу" са били използвани за удар по химически завод в Брянска област, Русия, който произвежда барут и взривни вещества, и по петролна рафинерия в Ростовска област.

На въпроса дали е съгласен с президента Тръмп, че президентът Зеленски е причината да не е подписано мирно споразумение, Дмитрий Песков, говорителят на Путин, каза:

"Съгласен съм, това наистина е така. Президентът Путин и руската страна остават отворени за разговори. Руската позиция е добре известна. Тя е добре позната на американските преговарящи, на президента Тръмп и на ръководството на киевския режим."

Песков каза, че времето на Киев изтича.

"Ситуацията се влошава ден след ден за киевския режим", каза той пред репортери, добавяйки, че "коридорът за вземане на решения" на Украйна се "стеснява". Дошло е времето "Зеленски да поеме отговорност и да вземе подходящо решение", добави той, очевидно имайки предвид съгласие с исканията на Русия.

Песков заяви, че не може да потвърди съобщенията, че Русия е готова да приеме войски от Китай или "Глобалния юг" като миротворци в Украйна след мирно споразумение. Путин заяви, че всички войски от страни от НАТО, разположени там, ще бъдат считани за "легитимни цели за поражение" от руските сили.

Песков добави, че диалогът между Русия и Съединените щати относно конфликта трябва да продължи и се надява, че Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп, и Джаред Кушнер, зетят на Тръмп, ще пътуват до Москва за нови преговори.