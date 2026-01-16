Пуснаха Тимошенко под гаранция срещу $760 хил., не може да ги плати

Юлия Тимошенко беше освободена под гаранция от 33 милиона гривни (760 000 долара). Висшият антикорупционен съд също така ѝ забрани да напуска Киевска област, съобщава "РБК-Украйна".

Първоначално специализираната антикорупционна прокуратура предложи да освободи Тимошенко под гаранция от 50 милиона гривни (1,15 милиона долара).

Офисите Бившият премиер на Украйна бяха обискирани, след като Тимошенко беше идентифицирана като заподозряна по дело, в което се твърди, че е подкупила депутати от Върховната рада, за да гласуват за определени законодателни проекти.

Ръководителят на фракцията "Батькивщина" обаче по-рано се оплака, че няма да успее да плати каквато и да е гаранция, тъй като заподозряна в сметките ѝ са блокирани.

"Какво сюрреалистично? Това е, когато планираш да платиш гаранция по открито наредено политическо дело с пари, получени като компенсация за политическото преследване на определен "диктатор". Но не можеш да го направиш. Защото сметките ти са блокирани още преди решението на съда", написа тя.

Досега няма официално потвърждение, че сметките на избрания служител са блокирани.

В декларацията си от 2020 г. Тимошенко посочва, че е получила почти 150 милиона гривни (148 345 441) като обезщетение за щети, претърпени от политически репресии през 2011-2014 г., по времето на бившия президент беглец Виктор Янукович. Обезщетението е получено в Съединените щати "на етап на досъдебно споразумение". Плащането е извършено от американската адвокатска кантора Reid, Collins, Tsai LLP.