Тимошенко се яви пред съда: Това е абсолютно политическо дело

Лидерът на партията "Батькивщина", украинскията депутат Юлия Тимошенко, се яви на 16 януари във Върховния антикорупционен съд (ВАКС), където ще бъде избрана мярка за неотклонение, предава УНИАН.

Известно е, че съдебното заседание е започнало, председателства го съдия Виталий Дубас.

Тимошенко нарече обвиненията срещу нея "политическо дело", според нея видеото, на което според НАБУ тя обсъжда прехвърлянето на средства, е напълно фалшиво. Тя обещава да докаже това в съда чрез независима експертиза.

"Това е абсолютно политическо дело... За 10 години съществуване НАБУ е намерило един престъпник", заявява Тимошенко.

Тя също така допълва, че иззетите по време на "претърсването" средства са нейни лични спестявания.

Журналистите са я попитали кой е другият депутат, който разговаря с нея на записите на НАБУ, но заподозряната отговоря, че такъв разговор не е имало.

Тимошенко съобщава, че няма да поиска отвод на съдия Дубас, въпреки че е убедена, че той не е назначен чрез автоматичното разпределение.

По време на заседанието прокурорът е изразил опасения, че представители на медиите ще подслушват записите му, и е помоли съда да осигури условия, при които да не е възможно да се снимат документите му с фотоапарат или видеокамера.