Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви стартирането на дигитален флашмоб за популяризиране на руски стоки в чужбина в своя Telegram канал, предаде Газета.ру .

"Докато Западът се опитва да "отмени" всичко руско, нашите валенки уверено навлизат на международните пазари“, каза тя.

Според дипломата, марката "Произведено в Русия", разработена от Руския експортен център (РЕК), се е превърнала в символ на доверие и устойчиво партньорство. Захарова смята, че тя е национален печат за качество, обединяващ бизнеса, културата и технологиите.

Тя отбеляза, че валенките са удобен, екологичен и уникален продукт, изработен с уважение към руските традиции. Представителят на Министерството на външните работи подчерта, че този продукт се е превърнал в един от най-разпознаваемите в чужбина.

"Заедно с Руския експортен център смело навлизаме в 2026 г. и стартираме дигиталния флашмоб #ExportValenkiChallenge!", заключи политикът.

Според нея, световната общност трябва да разбере, че „Произведено в Русия“ е стилно, висококачествено и наистина конкурентноспособно.

Преди това руският президент Владимир Путин нареди разширяване на вноса на приоритетни стоки в Русия, включително такива, които нямат местни еквиваленти.