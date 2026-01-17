Разследват компания доставила дефектни очила на украинската армия

Органите на реда в Украйна разследват директор на компания от Запорожие, която е доставила дефектни балистични очила на украинските въоръжени сили на стойност 60 млн. гривни (1,38 милиона долара), предаде Укринформ.

СБУ и Главната прокуратура, в сътрудничество с министъра на отбраната, разкриха мащабна схема за присвояване на бюджетни средства. След поредица от всеобхватни разследващи мерки, на изпълнителния директор на компанията е връчено уведомление за подозрение.

Според военното контраразузнаване и следователите на СБУ, случаят се отнася до 43 000 броя защитни балистични очила и маски, предназначени за сухопътните части на украинските въоръжени сили.

Експертна проверка, инициирана от СБУ, потвърди, че оборудването е негодно за употреба както в тренировъчни, така и в бойни условия.

Материалите по делото показват, че заподозряният е извършил доставките по два договора, сключени през април 2024 г. с държавно предприятие на министерството на отбраната. Вместо висококачествените продукти, предвидени в договорите, изпълнителят е доставил изцяло дефектно оборудване, което не отговаря на изискванията за безопасност.

Въпреки това организаторът на схемата е получил пълния размер на предвидените за оборудването бюджетни средства.

По време на претърсвания на работното място на заподозрения, следователите са иззели документи, съдържащи доказателства за престъпната схема, както и част от получените средства.

Цялата партида дефектни продукти вече е изтеглена от логистичните складове на въоръжените сили и от офисите на изпълнителите.

Разследването продължава, за да бъдат идентифицирани и подведени под отговорност всички лица, участвали в схемата. Отговорните са заплашени от затвор до 12 години и конфискация на имущество.