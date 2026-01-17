IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия и Украйна прекратяват огъня в близост до Запорожката АЕЦ

Ще бъдат извършени ремонтни дейности

17.01.2026 | 07:35 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че е постигнала споразумение между Русия и Украйна за установяване на временна зона за прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ, за да започнат ремонти дейности по резервна електропреносна линия, предаде Ройтерс. 

"МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта", заяви в изявление генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. 

Тагове:

аец запорожие украйна русия война
