Русия и Украйна прекратяват огъня в близост до Запорожката АЕЦ

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че е постигнала споразумение между Русия и Украйна за установяване на временна зона за прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ, за да започнат ремонти дейности по резервна електропреносна линия, предаде Ройтерс.

"МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта", заяви в изявление генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.