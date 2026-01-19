IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оцелели от жп катастрофата: Хората умираха, не можехме да направим нищо

Влакът е произведен през 2022 г., последната инспекция е преди дни

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Момиче, оцеляло от зверската влакова катастрофа, разказва за ужаса, който е преживяла по време на трагедията.

“Имаше пътници, които бяха много зле. Видях хора, които умират, и нищо не можех да направя”, каза пред испанските медии Ана, която е една от пострадалите при жп катастрофата в Кордоба.

Ана и сестра ѝ били сред първите спасени от спешните екипи и веднага били откарани в болницата за изследвания. Тя е прегледана и освободена, но сестра ѝ се налага да остане под лекарско наблюдение.

Ана сподели, че е родом от Малага и през уикенда тя и сестра ѝ са гостували на родителите си в града. Вчера двете се качили на злополучния влак, за да се приберат обратно в Мадрид, където работят.

Журналистът Салвадор Хименес от Radio Nacional de España (RNE), който е бил във влака, каза, че дерайлирането се е усетило като земетресение.

Той разказа, че екипажът на влака незабавно е извикал медицински персонал на борда, за да помогне на ранените, добавяйки, че поне един от дерайлиралите вагони “се е преобърнал напълно“ и е имал счупени прозорци.

След това пътниците започнали да излизат от влака, докато членовете на екипажа грабнали чукове, за да отворят прозорците и вратата на дерайлиралите вагони, каза той.

Друг пътник каза, че влакът е започнал “да се тресе много“ около 10 минути след като е тръгнал от предишната гара, преди да дерайлира от шести вагон назад.

А Лукас Мериако, който пътувал в първия дерайлирал влак, каза пред телевизия La Sexta, че “това изглежда като филм на ужасите“.

“Усетихме много силен удар отзад и усещането, че целият влак е на път да се срути, да се счупи... имаше много ранени заради стъклата“, каза Мериако.

Високоскоростният влак Iryo на италианската компания Trenitalia, в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път. Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания Renfe, с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на Iryo и също е дерайлирал.

Заради трагедията премиерът на страната Педро Санчес освободи целия си график за днес.

Високоскоростният влак, участвал в смъртоносна катастрофа в южна Испания е бил инспектиран за последен път в четвъртък, 18 януари, съобщи железопътният оператор Iryo, цитиран от AFP.

Влакът е произведен през 2022 година.

