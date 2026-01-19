Оцелели от жп катастрофата: Хората умираха, не можехме да направим нищо

Снимка: Ройтерс 1 / 14 / 14

Момиче, оцеляло от зверската влакова катастрофа, разказва за ужаса, който е преживяла по време на трагедията.

“Имаше пътници, които бяха много зле. Видях хора, които умират, и нищо не можех да направя”, каза пред испанските медии Ана, която е една от пострадалите при жп катастрофата в Кордоба.

Ана и сестра ѝ били сред първите спасени от спешните екипи и веднага били откарани в болницата за изследвания. Тя е прегледана и освободена, но сестра ѝ се налага да остане под лекарско наблюдение.

Ана сподели, че е родом от Малага и през уикенда тя и сестра ѝ са гостували на родителите си в града. Вчера двете се качили на злополучния влак, за да се приберат обратно в Мадрид, където работят.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

Журналистът Салвадор Хименес от Radio Nacional de España (RNE), който е бил във влака, каза, че дерайлирането се е усетило като земетресение.

Той разказа, че екипажът на влака незабавно е извикал медицински персонал на борда, за да помогне на ранените, добавяйки, че поне един от дерайлиралите вагони “се е преобърнал напълно“ и е имал счупени прозорци.

След това пътниците започнали да излизат от влака, докато членовете на екипажа грабнали чукове, за да отворят прозорците и вратата на дерайлиралите вагони, каза той.

Друг пътник каза, че влакът е започнал “да се тресе много“ около 10 минути след като е тръгнал от предишната гара, преди да дерайлира от шести вагон назад.

А Лукас Мериако, който пътувал в първия дерайлирал влак, каза пред телевизия La Sexta, че “това изглежда като филм на ужасите“.

Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido. Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos pic.twitter.com/GAXcy0n16p — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) January 19, 2026

“Усетихме много силен удар отзад и усещането, че целият влак е на път да се срути, да се счупи... имаше много ранени заради стъклата“, каза Мериако.

Високоскоростният влак Iryo на италианската компания Trenitalia, в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път. Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания Renfe, с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на Iryo и също е дерайлирал.

Заради трагедията премиерът на страната Педро Санчес освободи целия си график за днес.

Високоскоростният влак, участвал в смъртоносна катастрофа в южна Испания е бил инспектиран за последен път в четвъртък, 18 януари, съобщи железопътният оператор Iryo, цитиран от AFP.

Влакът е произведен през 2022 година.