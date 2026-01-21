Удар за $4 млрд.: Подразделението „Алфа“ срещу руската ПВО

Елитната украинска единица „Алфа” е унищожила или извадила от строя руски системи за противовъздушна отбрана на обща стойност около 4 милиарда долара през изминалата година, съобщиха от службата за сигурност на страната.

Службата за сигурност на Украйна (SBU) съобщи в понеделник, че специалните сили „Алфа” са провели удари от голямо разстояние по руски системи за противовъздушна отбрана и радарни системи. Единицата разчита в голяма степен на дронове с голям обсег при своите атаки.

Тя заяви, че ударите са успели да пробият коридори в многослойната противовъздушна отбрана на Русия и са създали безопасни проходи, които позволяват на украинските дронове с голям обсег да проникнат дълбоко зад вражеските линии, пише BI.

Тези средства за дълбоки удари са поразили цели като военни бази, складове и летища, заяви SBU. Украйна е съобщила за редица такива удари, които са от ключово значение за предотвратяване на голямо натрупване на руски сили и за възпрепятстване на операциите.

СБУ изброи видовете противовъздушни системи, които според нея са били унищожени или повредени от атаките на Alpha: S-300 и S-400, BUK M-1 и M-2, Pantsir S-1 и S-2, както и Tor-M1, M2 и M3. Тези системи варират от по-стари модели от съветската епоха до някои от най-модерните системи на Русия.

Много от тези системи са с висока цена, въпреки че разходите за загубите често се равняват на приблизителната текуща цена за подмяна. Руската отбранителна промишлена база е подложена на натиск от санкции и други фактори.

Елитната украинска група „Алфа” е ударила руски боеприпаси и нефт с дронове за дълбоки удари, предизвиквайки експлозии и пожари, казва представител на службите за сигурност.

Украинската служба за сигурност заяви, че руснаците са понесли загуби и на оборудване за радарно разузнаване и насочване, включително радарни станции и радари. Примерите, изброени от СБУ, включват радара Небо-У и Гама-Д.

Групата Алфа е елитна единица, считана за една от най-добрите специални сили в Украйна. Тя често извършва удари с дронове с голям обсег срещу руски цели, включително самолети, складове за боеприпаси и нефтени операции в Русия.

През ноември СБУ съобщи, че специалните сили „Алфа“ са убили повече от 1500 руски войници и са унищожили десетки танкове, бронирани бойни машини, многократни ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана през предходния месец.

Защо противовъздушната отбрана е важна в тази война

Системите за противовъздушна отбрана са неразделна част от този конфликт и фундаментално определят начина, по който се води войната. В началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Русия и Украйна разполагаха съответно с най-големия и втория по големина арсенал за противовъздушна отбрана в Европа, а разпространението им силно ограничи въздушните операции на фронта. Никоя от страните не успя да си осигури постоянен контрол над въздушното пространство.

Липсата на въздушно прикритие възпрепятстваше мащабните опити за пробив, намалявайки ефективността на оръжия като танкове и допринасяйки за превръщането на войната в бавна, изтощителна битка, в която доминират дроновете и допълнително възпрепятстват маневрите.

Украйна съобщи за унищожаването на редица руски оръжия за противовъздушна отбрана по време на войната, включително модерни S-400 и редица защитни системи на стратегическия Кримски полуостров, който Русия анексира незаконно през 2014 г. Унищожаването им беше приоритет.

Войната в Украйна предизвика тревога в голяма част от Европа и НАТО относно липсата на наземни противовъздушни системи.

Инвестициите в тях забавиха след края на Студената война. Алиансът обеща огромни инвестиции в тях, но това е вид разширяване, което отнема време. Западните производители вече имат големи забавяния поради увеличеното търсене.

Противовъздушната отбрана е жизненоважна за борбата не само с пилотирани и безпилотни самолети, но и с ракети, и има значително глобално търсене на доказани способности. Американският гигант в областта на отбраната Lockheed Martin наскоро обяви сделка с Пентагона за драстично увеличаване на производството на ракети Patriot.

Украйна е получила системи за противовъздушна отбрана от партньорски държави в хода на войната, от модерни американски Patriot до импровизирани „FrankenSAMs”, които комбинират съветски пускови устройства със западни ракети. Украйна изгражда свои собствени системи за противовъздушна отбрана, за да намали зависимостта си от партньорите.

Украйна заявява, че се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана и много повече ракети за прехват. Русия редовно бомбардира страната с масирани ракетни и дронови удари, насочени както към военната, така и към гражданската инфраструктура.

Въпреки че Украйна изглежда нанася щети, арсеналът на Русия за противовъздушна отбрана все още представлява заплаха.

Джъстин Бронк, експерт по въздушна мощ в Royal United Services Institute, предупреди в доклад този месец, че въпреки че наземните интегрирани системи за противовъздушна отбрана на Русия страдат от износване от Украйна, Русия все още разполага с няколкостотин батареи от различни системи за ракети земя-въздух (SAM).

Освен това, според него, те са станали „значително по-ефективни“ в свалянето на украински въздушни средства, тъй като Русия натрупва опит по време на войната.

И извън Украйна, той предупреди, че наземните системи за противовъздушна отбрана на Русия остават „много сериозна заплаха за въздушните способности на НАТО в европейски контекст“.