На път за Давос: Незначителен електрически проблем върна Air Force One във Вашингтон

Самолетът на Доналд Тръмп, Air Force One, беше принуден да прекрати полета си до Швейцария във вторник и да се върне в американската столица Вашингтон. От Белия дом определиха случката като "незначителен електрически проблем".

Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви, че решението за връщане във Вашингтон е било взето малко след излитането "от изключителна предпазливост“, след като екипажът е открил повредата.

Репортер от Белия дом, пътуващ с президента, каза, че светлините в прескабината на Air Force One са угаснали за кратко, след като самолетът е излетял, въпреки че по това време не е било предоставено допълнително обяснение.

При кацане се очакваше Тръмп да се прехвърли на втори самолет и да продължи пътуването си до Световния икономически форум в Давос.

Двата самолета, които в момента служат като Air Force One, са в експлоатация от близо четири десетилетия, а усилията на Boeing да достави заместители са възпрепятствани от многократни забавяния, пише The Guardian.

Споровете се разразиха през 2025 г., когато кралското семейство на Катар подари на Тръмп луксозен Boeing 747-8, който да бъде добавен към президентската флотилия – жест, който привлече сериозно внимание. Самолетът в момента се ремонтира, за да отговаря на стандартите за сигурност на САЩ.

В разговор с репортери на борда във вторник вечерта, Ливит се пошегува, че катарският самолет в този момент би бил "по-добрата опция" за пътуване.

Непредвиденият проблем с правителствения самолет на Тръмп може леко да забави пристигането му в Даавос. Срещата между американския президент и европейските лидери, която се очаква в кулоарите на Световния икономически форум, ще бъде белязана от амбицията на Тръмп за заплахи към независимостта на Гренландия и заплахите за тарифи към ЕС страните.

"Нека го кажем така: ще бъде много интересен Давос", каза Тръмп от борда на Air Force One.

По-рано, на дълъг брифинг за пресата, отбелязващ първата му годишнина от мандата, той беше попитан докъде би бил готов да стигне, за да придобие Гренландия и каза само: "Ще разберете".

Американската делегация за Световния икономически форум включва държавния секретар Марко Рубио, началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, зам.-началника на кабинета Стивън Милър и директора на Националния икономически съвет Кевин Хасет.

И преди е имало технически проблеми

През февруари 2025 г. самолет на военновъздушните сили, превозващ Рубио до Германия, трябваше да се върне във Вашингтон поради механичен проблем. През октомври военен самолет, превозващ министъра на отбраната Пийт Хегсет, трябваше да направи аварийно кацане във Великобритания поради пукнатина в предното стъкло.

Техническите проблеми с президентския самолет са рядкост поради щателната им поддръжка. През 2006 г. основният Air Force One претърпя механична неизправност, докато беше на пистата в Хо Ши Мин, Виетнам, принуждавайки президента Джордж Буш да се качи на резервния самолет, Boeing 757, за да отлети до следващата си дестинация в Индонезия.