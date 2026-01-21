Тръмп разкри, че САЩ има оръжия, за които никой не знае, Русия "наостри уши" ВИДЕО

Доналд Тръмп призна, че американските военни са използвали "секретно звуково" оръжие по време на отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от Венецуела. Американският президент също така се похвали, че "никой друг" няма подобно оръжие, като същевременно изтъкна силата на американската армия.

Слухове за използване на звуково оръжие се носят, откакто прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че устройство, използвано при нападението, е накарало венецуелските войници да повръщат, а от носовете им текнала кръв.

Тръмп обаче беше необичайно сдържан, когато бе повдигнат въпроса за оръжието в интервю във вчерашния епизод на предаването "Кати Павлич тази вечер" на NewsNation. Павлич попита Тръмп дали американците трябва да се притесняват от мощността на оръжието, а президентът повдигна вежди и каза: "Ами, да."

"Това е нещо, което не искам... никой друг не го има", продължи той. "Но ние имаме оръжия, за които никой друг не знае. И казвам, че вероятно е добре да не говорим за това, но имаме някои невероятни оръжия. Това беше невероятна атака."

🚨TRUMP: “America has weapons that nobody knows about.” I don’t doubt that for a second. 🇺🇸

Русия веднага наостри уши

Докато въпросите около естеството на оръжието продължават да се въртят, Русия поиска Съединените щати да предоставят повече информация за устройството.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, казва, че Москва разполага със специални служби, натоварени със задачата да получат повече информация относно оръжията от коментарите на Тръмп.

"В този случай вероятно ще трябва да чуем разяснения какво точно е имал предвид американският президент", заяви Песков.

Какво е звуково оръжие?

Звуковите оръжия използват интензивни звукови вълни, за да отслабят противниците. Някои използват фокусирани, болезнени звукови лъчи при директни атаки, докато други използват по-високи честоти, за да се насочат към специфични възрастови групи с различен диапазон на слуха.

Оръжията могат да причинят главоболие, проблеми с равновесието, объркване и трайно увреждане на слуха.

Според Ливит обаче американското оръжие е имало още по-тежки последици. Четейки показания на очевидец - човек, който твърди, че е един от охранителите на Мадуро - тя каза, че войникът дори не е могъл да стои на крака след като е станал жертва на новото оръжие.

"В един момент те изстреляха нещо; не знам как да го опиша", се казва в показанията на свидетеля, според Fox News. "Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах как главата ми експлодира отвътре. Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да се изправим след това звуково оръжие - или каквото и да беше то."

Той добави, че "никога не е виждал нещо подобно".

Министърът на вътрешните работи на Венецуела заяви, че атаката срещу резиденцията на Мадуро е довела до най-малко 100 смъртни случая, според Ройтерс. Не е известно обаче дали има жертви, причинени от звуковото оръжие.

Въпреки че използването на звукови оръжия не е незаконно, законодателите поставиха под въпрос законността на залавянето на венецуелския президент от Тръмп.

"Това очевидно е крещящо, незаконно и престъпно деяние", каза пред The ​​Independent Джими Гуруле, професор в Юридическия факултет на Нотр Дам и бивш помощник-прокурор на САЩ.

Тръмп се оправда, че Мадуро изпраща "стотици хиляди хора" от "затвори, от психиатрични заведения и лудници" в Съединените щати, според WhoWhatWhy. Той обаче не е предоставил доказателства в подкрепа на това твърдение. Той също така заяви, че Мадуро е изпращал фентанил в Съединените щати чрез кораби за наркотици, които администрацията на Тръмп е бомбардирала без провокация.

Съвсем наскоро обаче американският президент разкри, че Съединените щати планират да използват огромните петролни находища на южноамериканската петролна държава.

"Това е съвсем различна Венецуела и Венецуела ще бъде много успешна, а хората ще бъдат деца на Съединените щати, ще бъдат големи бенефициенти", каза той малко след акцията.

По-късно той публикува в Truth Social, че"„ГОЛЯМИТЕ ПЕТЛОНИ КОМПАНИИ" планират да инвестират "поне 100 милиарда долара" във Венецуела.