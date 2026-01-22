Барън Тръмп е спасил живота на жена в Лондон, пребита от руснак

Най-малкият син на президента на САЩ Доналд Тръмп е спасил живота на жена в Лондон. Той е станал свидетел на предполагаемо нападение срещу нея от бивш приятел, съобщи съдът.

Барън Тръмп е водил видеоразговор с жена в Лондон, когато е видял бившия ѝ приятел да я хваща за косата и да я блъска на пода, докато крещи "ти не струваш нищо", съобщи съдът в Снейрсбрук.

Тръмп се обадил в полицията веднага след като е станал свидетел как Матвей Румянцев, руски гражданин, многократно е удрял жената.

В съда е бил пуснат драматичен запис на разговор, в който синът на Тръмп се чува да се обажда на оператори на 999 и да им казва: "Току-що получих обаждане от момиче, което познавам. Тя е пребита." Обаждането в полицията е направено на 18 януари 2025 г. в 2:23 ч. сутринта.

Румянцев отрича нападение и действителна телесна повреда, както и две обвинения в изнасилване, умишлено удушаване и възпрепятстване на правосъдието.

22-годишният Румянцев от Източен Лондон е ревнувал от връзката на Тръмп с жената и се е ядосал, когато американецът се е опитал да ѝ се обади по-рано вечерта, съобщиха прокурорите.

19-годишният Тръмп е бил чут да моли службите за спешна помощ, след като е дал адреса на жената. Той е казал:

"Наистина е спешен случай, моля. Получих обаждане от нея и някакъв човек я е пребил."

След това операторът на 999 е смъмрил сина на Тръмп, тъй като той отказвал да отговаря на въпроси, казвайки:

"Можете ли да спрете да бъдете груби и всъщност да отговорите на въпросите ми. Ако искате да помогнете на човека, ще отговорите на въпросите ми ясно и точно, благодаря. И така, откъде я познавате?"

Барън е отговорил:

"Срещнах я в социалните мрежи. Тя е жестоко пребита и обаждането е било преди около осем минути, не знам какво може да се е случило досега. Много съжалявам за грубостта."

Видео от полицейска камера на мястото на инцидента показва как жената казва на полицаите: "Приятелка съм с Барън Тръмп, сина на Доналд Тръмп.“ След това се чува един от полицаите да казва на колега: "Така че очевидно този информатор от Америка вероятно е синът на Доналд Тръмп."

След като жената се обадила на Тръмп, синът на президента обяснил на полицаите, че я е видял да плаче и да я удрят по време на видеоразговора.

По време на кръстосан разпит на разказа на жената за вечерта, Саша Вас Кей Си, от защитата, оспори факта, че обаждането на Тръмп е спасило живота на жертвата, която е казала пред съда: "Той ми помогна да спася живота си. Това обаждане беше като знак от Бога в този момент."

На съдебните заседатели беше казано, че жената е била във връзка с Румянцев около шест месеца по време на нападението. Жената твърди, че Румянцев я е нападнал и се е опитал да я удуши след избухнал спор. Месеци след този инцидент жената е подала оплакване в полицията, че е била сексуално малтретирана от Румянцев.

Жената е казала на полицията, че е била изнасилена два пъти от мъжа, веднъж през ноември 2024 г. Вторият инцидент се е случил часове преди полицията да отиде в апартамента на жената на 18 януари. Вас е предположил пред съда, че Румянцев е задържал жената, след като тя се е държала "по гневен и насилствен начин" към него онази вечер.

Поставяйки под въпрос твърденията на жената, Вас е казал:

"Вие сте измислили това напълно невярно и изфабрикувано твърдение, че той ви е изнасилил в тези два случая - никога не сте били изнасилена.“

Жената е отговорила: "Не съм го измислила. Това би било напълно зло и позорно спрямо хората, които са били в подобна ситуация."

Делото продължава.