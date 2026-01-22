Шегите и подигравките на Тръмп започват да втръсват на европейските лидери

"Без нас, в момента всички щяхте да говорите немски", каза президентът Доналд Тръмп пред публиката си на Световния икономически форум в Швейцарските Алпи в сряда. Възможно е да е забравил, че немският е най-разпространеният от четирите официални езика в Швейцария.

Много хора - от Брюксел до Берлин и Париж - биха сметнали речта му за обидна, властна и неточна.

В нея той представи идеята, че Европа се втурва по грешен път. Това е тема, която Тръмп често е изследвал, но тя има различно въздействие, когато е изнесена на европейска земя пред лицата на предполагаеми приятели и съюзници.

Несъмнено има огромно облекчение в цяла Европа, че президентът на САЩ изключи използването на военна сила за превземане на Гренландия на форума в Давос. Но дори и да спази думата си, основният проблем остава - той иска парче земя, за което собствениците казват, че не се продава.

Въпреки това, след форума Тръмп публикува в социалните медии, че оттегля последната си тарифна заплаха срещу осем европейски държави, които той беше определил като най-виновни за осуетяване на арктическите му амбиции. Той твърди, че е "сформирал рамката на сделка" за Гренландия и Арктика след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Свързани статии Тръмп захапа Европа: Без нас щяхте да говорите немски или японски НА ЖИВО

Не е ясно как този план ще отговори на заявеното желание на Тръмп да притежава острова изцяло.

Предложените 10% данъци трябваше да влязат в сила от 1 февруари.

"Това, което е съвсем ясно след тази реч, е, че амбицията на президента остава непокътната", каза датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери в Копенхаген - преди Тръмп да обяви оттеглянето си. Той добави, че коментарите на Тръмп за военните са "положителни сами по себе си".

На хиляди километри от Давос в Нуук, столицата на Гренландия, правителствени служители представиха нова брошура, даваща съвети на жителите какво да правят, ако има "криза" на територията.

Министърът Петер Борг заяви, че документът е "застрахователна полица", отбелязвайки, че правителството на Гренландия не очаква да се наложи тя да влезе в употреба.

Всяка надежда в Европа, че президентът Тръмп ще поеме удара от тази трансатлантическа криза, беше разбита, когато той започна да очертава безкомпромисния си аргумент за превземането на острова. Американският президент игнорира европейското настояване, че Гренландия е суверенна територия на ЕС и представи придобиването ѝ като напълно разумна сделка, предвид военната подкрепа, която САЩ предоставяха на континента в продължение на десетилетия.

Тръмп настоя, че САЩ са сгрешили, като са "върнали" Гренландия, след като са я осигурили по време на Втората световна война. Гренландия никога не е била част от Съединените щати.

Тръмп се върна към познатия си рефрен, че европейските членове на НАТО не са направили нищо за САЩ. Той очерни по-специално Дания, когато си спомни как през 1940 г. тя "падна под властта на Германия само след шест часа бой и беше напълно неспособна да защити нито себе си, нито Гренландия".

Урокът по военна история на Тръмп не припомни, че датчаните бяха ключов партньор в водената от САЩ инвазия в Афганистан и платиха висока цена.

Дания загуби 44 войници - пропорционално повече от всеки друг съюзник освен САЩ. Те също така загубиха персонал заедно с американските сили в Ирак. А много други съюзници от НАТО подкрепиха САЩ след атаките от 11 септември през 2001 г.

Френският президент Еманюел Макрон навярно получи за най-много подигравки. Той беше осмиван заради появата си със слънчеви очила във вторник - имал проблем с очите - и "твърдите" си думи на подиума. Тръмп настоя, че харесва Макрон, преди да продължи: "Трудно е да се повярва, нали?"

Но цялото това шегуване започва да втръсва на много европейски лидери. Те прекараха една година в опити да ласкаят, впечатляват и умилостивяват американския президент, а в замяна получиха най-голямата им заплаха до момента.

Европейският съюз се събира в четвъртък в Брюксел за извънредна среща на върха, като водещи европейски политици избраха да използват най-строгия си език досега в отговор на политиката на САЩ.

Оттеглянето на Тръмп от тарифната заплаха, която беше мобилизирала страните от ЕС, ще премахне голяма част от напрежението от срещата. Но те ще искат да знаят какво точно Тръмп и шефът на НАТО са измислили като магическо решение.

Сега може да решат, че вече няма нужда да засилват реториката около контрамините и разгръщането на "търговската базука" на ЕС.

В началото на своето едночасово и 12-минутно криволичещо обръщение президентът Тръмп се похвали, че у дома "хората са много доволни от него".

След този последен извънреден кръг от демократични протести срещу Тръмп, това е чувство, което е много по-трудно да се открие в Европа, която президентът твърди, че толкова много обича.

Коментарът е на Ник Бийк, кореспондент за Европа, Брюксел на BBC.