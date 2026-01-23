Във Франция забраниха децата в първа класа на влаковете, обществото полудя

Франция отдавна се гордее с това, че избягва да създава курорти само за възрастни и вместо това предлага хотели и атракции, подходящи за семейства, обслужвайки исторически високата си раждаемост. Въвеждането на вагони, където децата са забранени, за да се осигури на пътниците "максимален комфорт", обаче е най-новият пример за обръщане на тенденцията, която е обвинявана за шоковия спад в раждаемостта и беше критикувана от висш служител по въпросите на децата в страната.

Държавният железопътен оператор SNCF въведе забраната за деца в новата си луксозна класа Optimum Plus по натоварения маршрут Париж-Лион TGV този месец. Опцията, която замества класа Business Première, включва "специално тихо пространство на борда", без деца под 12-годишна възраст.

"По-малките деца, разбира се, са добре дошли в останалата част от влака", каза SNCF.

Изключването предизвика недоволство от организации, насърчаващи семействата и децата, които го виждат като част от нарастващото отхвърляне на децата на обществени места, водено от милениали и възрастни от поколение Z, които все по-неохотно стават родители.

Франция, традиционно една от най-плодородните нации в Европа, беше ужасена от новината, че смъртността е надвишила раждаемостта миналата година - първият път, когато това се случва от края на Втората световна война.

Сара Ел Хайри, върховен комисар по въпросите на детството, изрази възмущение, заявявайки, че ще призове ръководителите на SNCF, за да обяснят политиката си.

"Когато това създава впечатлението, че комфортът на възрастните зависи от липсата на деца, това е шокиращо", каза тя пред новините на BFMTV. "Пътуването с деца не е проблем, който трябва да се реши, а реалност, която трябва да се подкрепи. Не можете да кажете "имаме по-малко деца, имаме демографски проблеми" и след това да изпращате такива директни сигнали."

SNCF описва своя клас Optimum като "създаден да отговори на специфичните очаквания на нашите професионални клиенти". Компанията оттегли първоначалната си реклама, заявявайки, че за да се гарантира "максимален комфорт в специалното пространство, деца не се приемат", и поясни, че пътниците над 12 години са добре дошли.

Гаел Бабо, директор услуги за марката SNCF Inoui, нейните високоскоростни влакове с пълна цена, каза:

"Тези места се предлагат в нашите влакове от понеделник до петък, което означава, че 92% от местата са достъпни за всички и 100% през уикендите.“ Пътниците с детски билети на намалена цена вече бяха изключени от предишната версия на бизнес класата", каза тя пред вестник Le Parisien.

Ел Айри, която преди това е била министър на децата, води кампания срещу движението "без деца", което завладява Франция. Хотели, ресторанти, курорти и дори места за сватби започнаха да се етикетират като "само за възрастни" или да въвеждат ограничения, които забраняват децата.

Проучванията показват, че около 20% от младите хора искат да останат без деца.

"Хората все повече осъзнават факта, че не искат да прекарват почивките си близо до деца", каза Сесилия Кроузе, съосновател на приложението за млади родители May, пред Le Parisien.

Ел Айри призова представители на хотелиерството и туристическата индустрия да настояват за толерантност към децата.

Лорънс Росиньол, сенатор социалист, внесе законопроект, насочен към забрана на пространства "без деца" през 2023 г. Той срещна съпротива от хотелиерската индустрия, но нейната идея беше приета като част от по-широко антидискриминационно законодателство, което сега е в парламента.

Загрижеността относно враждебността към децата се изостри, след като данните от миналата година разкриха, че е имало 6000 по-малко раждания, отколкото смъртни случаи, за първи път от 1945 г. Франция исторически е имала едно от най-силните съотношения раждаемост-смъртност в Европа, което намалява зависимостта от имиграцията, за да поддържа растежа на населението.