Зимна буря парализира САЩ, доведе до хиляди отменени полети СНИМКИ

През уикенда хиляди полети в САЩ бяха отменени заради мощна зимна буря, която нанесе сериозни щети в голяма част от страната, оставяйки райони без електрозахранване и правейки пътната обстановка изключително опасна заради лед и силен студ, пише АФП.

Около 140 милиона души – над 40% от населението на САЩ – се оказаха под предупреждение за зимна буря, обхващащо територия от Ню Мексико до Нова Англия. Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи, суграшица и леден дъжд, последвани от продължителен период на екстремно ниски температури, които ще затруднят възстановяването в засегнатите райони.

Президентът Доналд Тръмп обяви извънредно положение в няколко щати, а Федералната агенция за управление при извънредни ситуации разположи предварително екипи, техника и спасителни ресурси. Властите призоваха гражданите да избягват пътувания и да останат по домовете си, когато това е възможно.

Сериозни прекъсвания на електрозахранването бяха отчетени в Тексас и Луизиана, където десетки хиляди домакинства останаха без ток заради паднали дървета и скъсани електропроводи. Метеоролозите предупредиха, че щетите в районите с тежко обледяване могат да бъдат сравними с последиците от ураган.

В авиацията хаосът също беше значителен. Около 13 000 полета бяха отменени в събота и неделя. Сериозни смущения имаше на големи летища като Далас–Форт Уърт, Чикаго, Атланта и Вашингтон, като в някои градове полетите бяха напълно преустановени за определени периоди.

След като премина през южните щати, бурята се очакваше да засегне и североизточната част на страната, с прогнози за натрупване на до 60 сантиметра сняг от Вашингтон до Ню Йорк и Бостън. В същото време в Средния запад бяха отчетени температури от -40 градуса, при които измръзване може да настъпи само за минути.

Много училища и университети отмениха занятия, църкви преместиха богослуженията си онлайн, а масови събития и празнични прояви бяха отложени или отменени. Властите подчертаха, че бурята е необичайна както заради мащаба си, така и заради последвалия екстремен студ, който може да задържи последиците от нея още дни наред. / БГНЕС