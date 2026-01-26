IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ферибот с над 350 пътници потъна във Филипините

Спасителните операции продължават, поне 215 души са извадени живи

26.01.2026 | 07:22 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините, като досега спасителите са успели да извадят поне 215 живи пътници и са открили 7 тела, съобщиха днес официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

Корабът „Триша Керстин 3“, ферибот за пътници и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров  Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда, когато според служители на бреговата охрана явно е получил техническа повреда и е потънал. /БТА

