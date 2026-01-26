Как скандалът в Давос разкрива стратегията на Европа за икономическа война

Това бяха изключителни няколко дни за икономическите и сигурностните отношения на Вашингтон със света. На 17 януари президентът Тръмп заплаши с 10-25% тарифи за 8 европейски държави, ако не се съгласят САЩ да извършат „пълна и тотална покупка“ на Гренландия. Това доведе до яростна реакция, която обедини по-голямата част от Европа, и последваща „рамка за споразумение“, договорена в Давос, която сякаш отразяваше деескалация от всички страни.

Но дори ако тази конкретна буря може да е отминала с някакъв вид фалшива идея, която предлага по-малко от това, което Тръмп поиска, епизодът повдига нов кръг от въпроси относно все по-заплетените (и противоречиви) икономически, финансови и сигурностни връзки между САЩ и техните съюзници, особено тези в Северния Атлантик.

В основата на проблема е желанието на Вашингтон да използва търговските връзки, по-специално достъпа до американския пазар, като средство за постигане на печалби в областта на сигурността, и едновременното желание да използва сигурностните връзки за постигане на икономически цели. Например, докато Тръмп наскоро заплаши с мита на членовете на ЕС, за да подкрепи плановете си за Гренландия, много доклади сочат, че решението на ЕС да не отмъщава на реципрочните мита на САЩ, като тези, наложени миналата година, се основава на нуждата на Европа от военната и разузнавателната помощ на Вашингтон за Украйна, пише за Responsible Statecraft старши научният сътрудник по геоикономика в програмата „Глобален Юг“ в Института Куинси Картик Санкаран.

Това е тактика, която досега е работила, но желанието на Вашингтон да използва като оръжие връзките между сигурността, икономиката и финансите може не само да има обратен ефект, ако се прекали, но и да доведе до нестабилен баланс на финансов терор и заплаха от взаимно гарантирано (финансово) унищожение. А в дългосрочен план това вероятно ще доведе до усилия от страна на други страни да се предпазят и постепенно да намалят както геополитическия, така и финансовия си риск от САЩ.

Заплахите за Гренландия доведоха до множество коментари за това как европейските субекти биха могли да реагират, като продадат американски държавен дълг, и до контракоментари, че огромният мащаб на европейските активи в САЩ би довел до много по-ниски стойности, ако се опитат да ги продадат, като по този начин потенциално би навредил и на притежателите им. Тези гласове също така твърдят, че бързите продажби на активи биха могли да повишат курса на еврото, което ще направи европейския износ по-скъп и ще се отрази на растежа.

Нараства и опасението, че Вашингтон може да избере да използва като оръжие „суап линии“ – споразумения, при които Федералният резерв отпуска долари за ограничен период от време на избрани централни банки-партньори в замяна на техните валути. Предполагаемата цел на всяка заплаха за отказ на суап линии би била да се увеличи финансовият натиск върху страните, нуждаещи се от долари, и да се наложат други политически отстъпки.

Но понякога се пренебрегва, че макар стратегията за натиск да може да работи за страни (или електорати), които нямат доларови активи (както се случи наскоро с Аржентина), тя може да има обратен ефект върху САЩ, ако се приложи срещу страни, които държат много доларови активи, които може да са по-малко ликвидни, особено ако финансовите пазари са под напрежение. Отчаяната нужда от долари може да доведе до бързи продажби на неликвидни американски активи, което ще намали цените им още повече, като порази и американските притежатели на такива активи.

Нещо повече, глобалната банкова система се състои от институции, дълбоко свързани помежду си чрез мрежи от сложни транзакции,

където те действат като контрагенти една на друга. Неизпълнението на задълженията на което и да е отделно системно важно образувание може да се разпространи каскадно през световната финансова система, тъй като неспособността на затрудненото образувание да изпълни договорните си задължения може да застраши платежоспособността на всяко друго образувание, с което е сключило договори (включително американски банки).

Осъзнаването на тези взаимовръзки от страна на Федералния резерв е причината да предостави извънредни мерки за ликвидност на чуждестранни партньори от централните банки по време на финансовата криза от 2008 г. и избухването на Covid през 2020 г.

Един важен извод е, че макар Федералният резерв наистина да е кредитор от последна инстанция на долари за света (защото само той може да произвежда долари по желание), САЩ имат дълбок интерес Федералният резерв да запази тази роля. Това е така, защото в много случаи Федералният резерв отпуска ликвидни долари на свят, който притежава много неликвидни активи, деноминирани в долари, които може да бъде принуден да продаде, ако изпадне в затруднено положение, с последствия, които ще се отразят и в Америка.

Мащабът на дисбаланса между чуждестранните активи, притежавани от американски субекти, и американските активи, притежавани от чуждестранни субекти (наричан „Нетна международна инвестиционна позиция“ или NIIP), е абсолютно потресаващ. Към края на третото тримесечие на 2025 г. чуждестранните субекти притежаваха „излишни“ 27,61 трилиона долара американски активи, повече отколкото американските субекти притежават чуждестранни активи.

Това число е приблизително 90% на брутния вътрешен продукт на САЩ за 2025 г., което предполага изключително неравномерна разлика между финансовите претенции на света към САЩ и претенциите на САЩ към света. Но парадоксално, самият мащаб на дисбаланса подсказва и разумни причини, поради които той може да бъде отстранен постепенно, а не рязко. Прекалено бързото обръщане вероятно би причинило огромни щети както на Америка, така и на чуждестранните притежатели на дългови или капиталови претенции към САЩ.

Има обаче някои признаци, че по-постепенно отпускане може би вече се случва. Има съобщения, че някои институционални инвеститори в Европа, водени от политически, икономически и геополитически опасения, преоценяват експозицията си към американските пазари. В това отношение, освен раздразнението от определени аспекти на външната политика на САЩ, друг критичен фактор ще бъде дали пазарите възприемат наследника на настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл като надежден пазител на институционалната независимост на Фед от президент, който не е крил желанието си за много по-ниски лихвени проценти.

Мандатът на Пауъл изтича на 15 май и пазарите очакват скоро да бъде обявен заместник.

Отвъд чисто финансовите съображения, свързването на тарифните заплахи с екстравагантни геополитически искания би могло да доведе страни извън САЩ до анализи на разходите/ползите, които противопоставят мълчаливото съгласие с икономическите разходи за съпротива. И това може би е бил изчислението, мотивирало съпротивата в Европа срещу исканията на Тръмп.

Макар че някои сектори на ЕС - фармацевтичната, инженерната и автомобилната промишленост - имат значителен експозиция към САЩ, общият износ на ЕС за САЩ възлиза на около 2,5% от БВП. Това е не само относително малка сума, но и част, приблизително съответстваща на увеличението на разходите за отбрана, което Вашингтон изисква от Европа.

Но подобно увеличено харчене би било и алтернативен източник на търсене, който би могъл да компенсира намаляването на износа за САЩ. С други думи, комбинирането на заплахи от тарифи И оттегляне на американския чадър за сигурност като механизми за геополитическо убеждаване може да бъде контрапродуктивно (от гледна точка на Вашингтон). Това е така, защото самото търсене на автономна сигурност в лицето на по-неохотни (или ненадеждни) САЩ би могло да компенсира макроикономическия натиск, за който се смята, че идва от целенасочените тарифи.

По този начин инструментите за икономическа принуда може да не работят по всяко време, особено срещу големи и мощни цели, независимо дали защото такава принуда може да се обърне срещу инициатора, или защото самата принуда може да доведе до резултати, които в крайна сметка намаляват уязвимостта на тези цели. И призракът на такава принуда може да доведе до това нейните цели да се стремят да диверсифицират както икономическите, така и геополитическите си отношения, като средните сили по-специално търсят по-голяма сила в сътрудничеството.

Точно това беше посланието на канадския премиер Марк Карни в неговата многократно рекламирана реч в Давос. Това може да е урок, който Вашингтон ще научи многократно през следващите няколко години.