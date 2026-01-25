Някога Путин виждаше хаоса на Тръмп като възможност, но сега е притеснен

Дори Кремъл не знае дали да е доволен или притеснен от продължаващите от време на време атаки на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу международното статукво.

Към момента на писане на този коментар все още не е ясно какво, ако изобщо нещо, може да произлезе от преговорите между Русия, САЩ и Украйна в ОАЕ, но до известна степен Москва се почувства въвлечена в тях.

"Надявахме се първо да получим някакъв ангажимент за териториални отстъпки", признава в петък един руски външнополитически експерт. "Но в крайна сметка просто трябваше да се съгласим с американците."

Точно когато европейските лидери се надяваха да успокоят Тръмп и да предотвратят всяка потенциална военна заплаха за Гренландия, руснаците смятаха, че трябва да отстъпят място на американски президент, който не само е готов да размахва тежестта си, но изглежда и се наслаждава на това.

В Москва това беше напомняне за нещо, което отдавна подозират: че хаотична, мускулеста и егоистична външна политика на Тръмп може лесно да бъде заплаха за тях, както и възможност.

Приятел и враг

Лесно е да се характеризира Тръмп като съюзник, дори пълномощник на Москва. Това обаче никога не е била руската гледна точка. Още от самото начало на второто му президентство руснаците са предупреждавани, че както се изрази пенсионираният генерал Андрей Картаполов, председател на парламентарната комисия по отбрана, "Тръмп не е наш приятел".

Американският президент може да говори за "приятелството" си с Владимир Путин. Двамата мъже също споделят много основни предположения за света, не на последно място, че великите сили имат правото и способността да оформят световния ред.

Има силно осъзнаване, че интересите на Тръмп са различни от тези на Русия. Често те съвпадат, не на последно място в желанието на американския президент да сложи край на войната в Украйна чрез това, което той вижда като линия на най-малкото съпротивление, която изглежда вярва, че минава през Киев, а не през Москва.

Въпреки това, това е и президент, който злепостави Москва, като отвлече един от нейните съюзници, венецуелския диктатор Николас Мадуро, и оказа натиск върху друг, Иран. Той налага санкции на купувачите на руски петрол и е прехванал танкерите от "сенчестата флотилия", които го превозват.

Руснаците очевидно са се насладили на спектакъла как Западът се разкъсва заради Гренландия и се надяват, че сделката, обявена от Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, все още може да създаде проблеми за алианса. Те също така оценяват желанието на Тръмп да разплита Америка от войната в Украйна и периодичните му изблици срещу президента Зеленски. Но знаят, че Тръмп е мотивиран от собственото си его и интереси.

Капанът на Съвета за мир

В този контекст създаването от Тръмп на Съвет за мир, чийто мандат той едностранно разширява от Газа към целия свят, се тълкува в Москва по-скоро като капан, отколкото като възможност.

Това допълнително подкопава твърдението на Запада, че се опитва да изолира Путин, за да накаже агресията му срещу Украйна. Руският лидер беше сред първите поканени да се присъединят и той посочи, че приема това сериозно. Към момента на писане, той все още не беше обявил публично решението си.

В характерен за него лизингов дух, Тръмп определи цена от милиард долара за постоянно членство в борда, а с хитър ход Путин заяви, че би бил готов да плати тази сума от замразени в САЩ суверенни активи - средства, които така или иначе никога не е разчитал да си върне.

Макар че Путин вероятно смята поканата за предложение, което не може да откаже, това не означава, че е напълно доволен от този нов клуб. Въпреки че в Давос Тръмп заяви, че бордът ще работи с Организацията на обединените нации, когато телевизионен журналист го попита дали новата му организация ще го замени, той отговори:

"Ами, може би. ООН просто не е била много полезна."

Колкото и Русия да пренебрегва буквата и духа на много резолюции на ООН, тя цени институцията, защото тя придава смисъл на претенцията ѝ да е една от великите сили на света. С постоянно място в Съвета за сигурност на ООН и следователно право на вето, това поставя Русия на същото ниво като САЩ.

В Съвета на мира - на който Тръмп се е назначил за пожизнен председател и чийто изпълнителен орган е съставен главно от американци - Русия би била просто още един член, в редица, които се простират от Албания до Виетнам. Както каза един пенсиониран руски дипломат:

"Години наред спорихме, че имаме специален статут в света –-Америка просто ни предлага възможността да допринесем за поредния суетен проект на Тръмп."

Това е толкова нежелано именно защото подчертава слабостите на позицията на Русия на международната сцена.

Лекомислия като "залязваща сила", "мафиотска държава" или "бензиностанция с ракети" са далеч от истината. Директните сравнения на БВП, които поставят Русия редом с Италия (и двата са изчислени на около 1,9 трилиона паунда миналата година), също са подвеждащи. БВП по паритет на покупателната способност (ППС), който отчита разходите за стоки и труд, поставя Русия на четвърто място в света, след САЩ, Китай и Индия.

Въпреки това, икономиката ѝ изпада в рецесия под натиска на войната, а способността ѝ да проектира сила по целия свят е подложена на сериозно изпитание. Тя вече почти се е отказала от претенциите си за регионална хегемония в Южен Кавказ и Централна Азия, а след Венецуела, дългогодишният ѝ съюзник Куба е почти оставена да се грижи сама за себе си.

Русия се възползва от собствената сдържаност на Запада, от готовността му до голяма степен да приеме правилата. Следователно Москва би могла да бъде по-агресивна и авантюристична, с много по-ясна представа докъде може да стигне, преди да рискува ескалация, с която не може да се справи.

Грубият световен ред

Руснаците може би отдавна виждат света, както го изрази канадският премиер Марк Карни в Давос, като свят на "засилващо се съперничество между велики сили, където най-могъщите преследват интересите си" с каквито и да е средства, с които разполагат, но те също така разчитат на това, че Западът - и предимно САЩ - или не осъзнава това, или не е склонен да го признае.

Но къде се вписва Русия в грубия световен ред на Тръмп, където санкциите се прилагат толкова лесно срещу въображаеми съюзници, колкото и срещу врагове, където днешната заплаха или споразумение могат също толкова лесно да бъдат отхвърлени утре и къде мощта, независимо дали е военна, политическа или икономическа, прави правилното?

Москва може да има ядрени оръжия, армия с трудно спечелен опит и, според последните оценки, дори повече бронирани машини, отколкото когато започна войната си в Украйна, както и ресурси, които светът иска да купи (миналата година дори Европа похарчи 6,25 милиарда паунда за закупуване на руски газ).

В много отношения обаче нежеланата истина за Русия е, че тя всъщност е една от това, което Карни нарече "средни сили". Той каза, че те "трябва да действат заедно, защото ако не сме на масата за преговори, сме в менюто".

Но с кого може да работи Русия?

Изгряващ и амбициозен Китай, чиято икономика е по-малка от руската и е готов да помогне на Москва, но само на често лихварска цена? Всъщност, Китай, чийто елит мнозина мечтаят да си върнат територията, загубена от Русия през 19-ти век? Динамична Индия, която с удоволствие купува евтин руски петрол, но няма желание да води битките на Москва за него?

Показателно е, че на маратонската си пресконференция в края на годината миналия месец Путин отправи директна покана, заявявайки, че е "готов да работи" с Обединеното кралство и Европа "на основата на равенство и взаимно уважение", добавяйки, че ако обединят усилията си, комбинираното им ППП "ще надхвърли това на Съединените щати". Отчасти това беше злонамереност, но също така отразяваше много реална загриженост, че Русия сама по себе си е Русия, която е уязвима в новия свят на Тръмп.

Анализът е на Марк Галеоти за The Times.