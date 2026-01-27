Путин положи цветя на гроба на брат си ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

Руският президент Владимир Путин положи букет от тъмночервени рози в немаркиран масов гроб на 300-метровата алея на Пискаревското гробище. Там е погребан и брат му, двегодишният Виктор, който издъхва по време на блокадата на Ленинград.

Пред паметника "Родина" руският президент коленичи и положи венец в памет на жертвите на нацистката обсада на непокорения град-герой. Малко преди това Путин положи цветя пред паметника "Граничен камък" на Невски пясък в Ленинградска област, където се твърди, че баща му се е борил с нацистите.

Някога Путин виждаше хаоса на Тръмп като възможност, но сега е притеснен

Путин и Зеленски може да се срещнат скоро?

Путин е готов да отпусне 1 милиард долара за "Съвета за мир" на Тръмп Свързани статии

Пискаревское гробище е най-големият масов гроб от Втората световна война. По време на блокадата на Ленинград Пискаревка е била северните покрайнини на Ленинград и тук са се намирали масови гробове през първата и най-сурова зима на блокадата. Масовите гробове там съдържат останките на 420 000 жители на Ленинград, загинали от глад, студ, болести, бомбардировки и обстрели, както и на 70 000 войници, защитавали Ленинград. Мемориалът съдържа и приблизително 6000 индивидуални военни гроба.

🚨⚡️UNUSUAL President Putin lays flowers on the mass grave in Piskaryovskoye, which holds the body of his older brother, Viktor, who died as a child in 1942 during the Nazi siege. Putin placed a ribbon on his chest reading "Victory of Leningrad"; the olive color symbolizes… pic.twitter.com/3oSa4RP3E4 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 27, 2026

През 1960 г. по проект на ленинградските архитекти Александър Василиев и Евгений Левинсон, оцелели от обсадата на Ленинград, е издигнат мемориалът „Родина-Родина“ и е запален вечен огън. През 2000 г. е основана Алеята на паметта, посветена на защитниците на Ленинград и на тези, които са работили в обсадения град, поддържайки неговата жизнеспособност.

"Историята носи своя собствена тежест. Днес президентът Путин участва в церемония по полагане на венци в Пискаревското мемориално гробище в Санкт Петербург, отбелязвайки 82-ата годишнина от вдигането на блокадата на Ленинград. Той също така положи цветя на гроба на по-големия си брат Виктор, който почина по време на блокадата. Моменти като този ни напомнят, че зад всяка глава от историята стоят лични истории за загуба, устойчивост и памет", написаха държавните медии относно появата на Путин.

“History carries its own gravity. Today, President Putin took part in a wreath‑laying ceremony at the Piskarevskoye Memorial Cemetery in St. Petersburg, marking the 82nd anniversary of the lifting of the Siege of Leningrad. He also laid flowers at the grave of his older brother,… pic.twitter.com/IgiTwvzytQ — Alexander Joseph S Babao🇵🇭 (@Josef_Alexandr) January 27, 2026