IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

Путин положи цветя на гроба на брат си ВИДЕО/СНИМКИ

Той посети и мястото, където баща му се е бил с нацисти

27.01.2026 | 19:54 ч. 3

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 9

Руският президент Владимир Путин положи букет от тъмночервени рози в немаркиран масов гроб на 300-метровата алея на Пискаревското гробище. Там е погребан и брат му, двегодишният Виктор, който издъхва по време на блокадата на Ленинград.

Пред паметника "Родина" руският президент коленичи и положи венец в памет на жертвите на нацистката обсада на непокорения град-герой. Малко преди това Путин положи цветя пред паметника "Граничен камък" на Невски пясък в Ленинградска област, където се твърди, че баща му се е борил с нацистите.

Свързани статии

Пискаревское гробище е най-големият масов гроб от Втората световна война. По време на блокадата на Ленинград Пискаревка е била северните покрайнини на Ленинград и тук са се намирали масови гробове през първата и най-сурова зима на блокадата. Масовите гробове там съдържат останките на 420 000 жители на Ленинград, загинали от глад, студ, болести, бомбардировки и обстрели, както и на 70 000 войници, защитавали Ленинград. Мемориалът съдържа и приблизително 6000 индивидуални военни гроба.

През 1960 г. по проект на ленинградските архитекти Александър Василиев и Евгений Левинсон, оцелели от обсадата на Ленинград,  е издигнат мемориалът „Родина-Родина“ и е запален вечен огън. През 2000 г. е основана Алеята на паметта, посветена на защитниците на Ленинград и на тези, които са работили в обсадения град, поддържайки неговата жизнеспособност.

"Историята носи своя собствена тежест. Днес президентът Путин участва в церемония по полагане на венци в Пискаревското мемориално гробище в Санкт Петербург, отбелязвайки 82-ата годишнина от вдигането на блокадата на Ленинград. Той също така положи цветя на гроба на по-големия си брат Виктор, който почина по време на блокадата. Моменти като този ни напомнят, че зад всяка глава от историята стоят лични истории за загуба, устойчивост и памет", написаха държавните медии относно появата на Путин.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Владимир Путин Ленинград глад гроб Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem