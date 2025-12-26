И дъщерите на опозорения принц Андрю се отдръпнаха от него

След скандала около досиетата на педофила Джефри Епстийн, който му костваше не само кралските титли, но и дома му, сега опозорения Андрю Маунтбатън-Уиндзор остана и без дъщерите си. Принцесите Юджийн и Беатрис решиха да споделят Коледа с кралското семейство, а е с разведените си родители.

Докато принцеси Беатрис и Юджини бяха изненадващи гости на кралските празненства в Сандрингам, опозореният бивш херцог на Йорк беше видян да напуска сам Кралската ложа, имението си в Уиндзор.

Той изглеждаше самотна фигура, като се измъкна от кралското имение, увит в шал и небрежно водоустойчиво облекло, в ярък контраст с елегантно облечените си дъщери и техните съпрузи, които се присъединиха към висшите членове на кралското семейство на традиционната коледна сутрешна разходка до църквата.

Нямаше и следа от бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, а нейният говорител отказа да обсъжда плановете ѝ.

Крал Чарлз тихо заяви, че макар опозореният му брат да е нежелан на никакви семейни празненства, племенниците му – които остават "кръвни принцеси“ и са запазили титлите си Йоркшир – не трябва да бъдат карани да плащат за греховете на баща си.

"Негово Величество много ги обича", споделя приближен на кралското семейство.

Жертви на педофила Джефри Епстийн призоваха Андрю да бъде преследван на фона на продължаващото обществено недоволство от приятелството им.

37-годишната Марина Ласерда, която е била на 14 години, когато е била малтретирана от хищния финансист . Пред Daily Mail тя добави, че бившият херцог на Йорк вече е щял да бъде арестуван, "ако беше обикновен човек“.

Андрю, който винаги е отричал всякакви нарушения, вече е лишен от краля от всички останали титли и е принуден да се оттегли от 30-стайното си имение в Уиндзор, но присъствието му продължава да се извисява над публичните дейности на кралското семейство.