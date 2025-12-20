Сузи Уайлс - майката на мъжкия отбор от Западното крило, начело с Тръмп

Това беше седмицата, в която президентът Тръмп очерни филмовия режисьор Роб Райнер часове след като беше убит, изглеждаше изненадан, когато лоялистите преименуваха водещото място за сценични изкуства в страната на Център "Тръмп-Кенеди", след като той прекара седмици в борба за промяната, постави плакет, определящ Джо Байдън като "най-лошият президент в американската история" и произнесе войнствено 20-минутно обръщение към нацията в праймтайма, което се чувстваше като едно-единствено неистово изречение.

Наистина необичайното през тази седмица в Америка на Тръмп обаче не беше поведението на президента, а публичната поява на Сузи Уайлс - началничката на кабинета на Тръмп, която е известна с това, че е много потайна.

Първата жена, заемаща най-голямата роля в Западното крило, повдигна завесата на Белия дом на Тръмп, както никой друг не би могъл, с поредица от интервюта във Vanity Fair, които бяха едновременно разкриващи и създаващи митове.

68-годишната Уайлс пое пресметнат риск, като изложи лични възгледи за висши фигури като вицепрезидента Джей Ди Ванс, оценявайки обръщането му към тръмпизма като "политическо", и Пам Бонди, главният прокурор, казвайки, че нейното справяне с аферата Епстайн е "отвратително".

Но тя завърши седмицата, напълно подкрепена от Тръмп и неговия кабинет, а впечатляващата ѝ репутация в Републиканската партия беше затвърдена пред по-широка аудитория благодарение на нейната откровеност.

"Защо го направи? Защото всеки един началник на кабинета иска да пише история и да бъде възприеман като голяма част от историята", обяснява Лари Сабато, директор на Центъра за политика в Университета на Вирджиния, пред The Times. "Баща ѝ, Пат Съмърол, беше голяма фигура. В миналото той беше един от двамата или тримата добре познати спортни анализатори по телевизията в Америка. Тя също иска да остави своя отпечатък и видя това като начин да го направи."

Известният баща на Уайлс е ключов и за близките отношения, които тя изгражда от самото начало с Тръмп, който често казва: "Съдя хората по гените им". Тръмп обича енциклопедичните ѝ познания за спорта и спомените ѝ от живота в Ню Йорк, когато баща ѝ играеше за "Джайънтс". Стив Уиткоф, приятелят на Тръмп, превърнал се в негов специален пратеник в преговорите за мир в Украйна, каза пред Vanity Fair, че Уайлс и Тръмп са създания от една и съща отминала епоха:

"Целият този свят на Копакабана и Сами Дейвис-младши и всички останали - това са неща, за които той иска да говори."

Най-обсъжданият цитат, който излезе от устата на Уайлс, произтича от нейното интимно разбиране за Тръмп и собствения ѝ баща, който години наред се бореше с алкохолизъм. Тръмп имаше "личност на алкохолик" и "действа с убеждението, че няма нищо, което да не може да направи. Нищо, нула, нищо".

Имаше критики от MAGA-инфлуенсъри и десни личности: главният редактор на Federalist, Моли Хемингуей, публикува:

"Искрено ми е писнало до смърт от хора отдясно, които търсят одобрението на левите медии... Не мога да го понеса. Това е най-тъжният фетиш."

Но самият Тръмп се довери на нейната оценка.

"Казвал съм това много пъти за себе си", заяви той пред New York Post. "Имам късмет, че не пия."

Ванс, когото Уайлс нарече "теоретик на конспирацията в продължение на десетилетие", пренебрегна думите й, казвайки:

"Понякога съм теоретик на конспирацията, но вярвам само в конспиративните теории, които са верни."

Най-голямото доказателство, че Уайлс продължава да се ползва с доверието на президента, дойде след речта му в сряда вечерта, когато Тръмп беше чут да казва: "Сузи ми каза, че трябва да се обърна към нацията."

"Тръмп доказа, че всъщност не е ядосан на нея, защото ако е ядосан на някого, няма да направи нищо от това, което той каже. Но Тръмп се придържаше към сценария и дори го ограничи до 20 минути, защото някои от телевизионните мрежи бяха ядосани, че отнемат това време от ключовите си програми", обяснява Сабато.

Интервюто с Уайлс направи по-ясно от всякога кой съставлява вътрешното ядро ​​на операцията в Белия дом

Най-близките съветници на президента се очертават като Ванс, Марко Рубио, който е едновременно държавен секретар и съветник по националната сигурност, и Стивън Милър, заместник-началник на кабинета по политиката, фокусирана върху имиграцията. Двама от другите заместници на Уайлс също изглежда участват в много ключови дискусии: Джеймс Блеър, отговарящ за законодателните, политическите и обществените въпроси, връзките с обществеността и стратегията, и Дан Скавино, дългогодишен помощник на Тръмп, отговарящ за социалните медии (макар и не за директните публикации на Тръмп в собствения му сайт, които Уайлс наблюдава на монитор в офиса си, посветен на емисията "Truth Social" на Тръмп). Каролайн Ливит, прессекретарят, също често е в стаята, когато трябва да разбере възгледите на Тръмп.

40-годишната Милър, остър антиимиграционен хардлайнер, е отговорна за агресивните политики за задържане и депортиране на всички, които нямат необходимите документи за престой в Америка.

36-годишният Блеър, който е в машинното отделение на политиката заедно с по-известния Милър, казва, че Уайлс "обича да е сред кучета от автоморга".

49-годишният Скавино буквално е носил чантата на Тръмп, след като е започнал кариерата си като тийнейджърски кеди на бъдещия президент в неговия голф клуб Уестчестър, където в крайна сметка става генерален мениджър. Той се присъединява към президентската кампания на Тръмп през юни 2015 г. и е бил негов помощник през цялото време.

Уайлс се очертава като майката на този мъжки отбор от Западното крило, не на последно място със самия Тръмп.

Много внимание се обръща на това как тя противоречи на Тръмп няколко пъти, например коригирайки твърдението му, че Бил Клинтън често е посещавал острова на Епстийн, но това, което е по-силно изразено, са многобройните примери за нейната лоялност. Тя не обвинява Тръмп, че търси отмъщение на враговете си, защити обидните му нападки срещу жени журналистки ("Той е контраатакуващ и все по-често в нашето общество тези, които нанасят удари, са жени") и дори "донякъде се съгласи" с помилването на Тръмп за участниците в безредиците от 6 януари, след като първоначално повдигна възражения.