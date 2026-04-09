Украйна репатрира 1000 войници при поредната размяна

Русия е върнала телата или останките на 1000 загинали войници в Украйна по време на последния обмен за репатриране, съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници.

Украйна е върнала телата на 41 загинали руски войници в замяна, съобщи контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.

Координационният щаб заяви, че следователите на правоохранителните органи и експертните агенции на Министерството на вътрешните работи ще проведат проверки, за да идентифицират репатрираните лица, преди да ги предадат на семействата им за погребение.

Последният обмен за репатриране идва в момент, когато САЩ настояват Украйна и Русия да продължат мирните преговори за постигане на споразумение за прекратяване на войната. Преговорите за репатриране на телата са сред малкото канали Киев-Москва, които продължават да функционират, повече от четири години след началото на пълномащабната война.

Истанбулски споразумения

Повече тела на украински войници, които често са трудни за извличане от фронтовите части поради руския напредък, са се върнали у дома след началото на мирните преговори в началото на 2025 година.

Въпреки по-тежките загуби във войната си срещу Украйна, Русия вероятно предава повече тела, отколкото получава, тъй като войските ѝ са заловили повече украински останки и са били в настъпление през по-голямата част от войната, според базираната в Киев независима аналитична платформа VoxUkraine.

Истанбулските споразумения се отнасят до преговорите между Москва и Киев от 2025 г., проведени в Турция, които проправиха пътя за репатрирането на телата на загиналите войници от Русия от Украйна. Първото репатриране по Истанбулските споразумения се състоя през юни 2025 г. и оттогава са върнати хиляди тела.

В публикация в Telegram Координационният щаб благодари на организациите, участвали в осъществяването на последното репатриране, включително Международния комитет на Червения кръст, звената за гражданско-военно сътрудничество на въоръжените сили на Украйна, Съвместния център за мерки за подкрепа на въоръжените сили и правоприлагащите органи към министерствата на вътрешните работи и здравеопазването.