ЕС иска да създаде собствена платформа за обмен на военна информация

Според нова презентация на Европейската агенция за отбрана (EDA), видяна от Euractiv, институциите на ЕС са започнали да проучват как европейските армии и отбранителни органи могат да споделят информация сигурно, без участието на САЩ.

Документите показват, че междуправителственият орган на ЕС за отбрана има за цел да създаде напълно оперативна платформа за споделяне на данни от военен клас до 2030 г.

Наречена Европейско пространство за данни за изкуствен интелект в областта на отбраната (DAIDS), инициативата има за цел да даде възможност на страните от ЕС да споделят чувствителна информация, свързана с отбраната, сигурно чрез специална платформа.

Досега страните са избирали доставчици въз основа на националните си предпочитания, създавайки мозайка от доставчици за съхранение и споделяне на техните данни, без сигурна обща платформа за обмен на информация.

Първоначално Европейската комисия предложи създаването на „надеждна, сигурна и оперативно съвместима среда за данни“ в своята Пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост, публикувана миналата година.

EDA, междуправителствена институция на ЕС, сега работи за превръщането на така нареченото пространство за данни в реалност, според документите, видяни от Euractiv.

Суверенни отбранителни технологии

Тъй като Европейският съюз все повече поставя под въпрос зависимостта си от Съединените щати, за европейските армии и отбранителни органи става все по-важно да гарантират, че техните данни са правилно защитени. В момента много страни съхраняват или споделят данните си, използвайки произведена в чужбина – особено американска – инфраструктура за съхранение, създавайки както потенциална зависимост, така и уязвимост.

Имайки това предвид, сега се предвиждат два допълващи се проекта. Първо, пространството за данни ще бъде „общоевропейска федеративна рамка, предназначена да позволи надеждно, сигурно и суверенно споделяне на данни, свързани с отбраната“, се казва в документите.

След това комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че правителствата трябва да започнат да разработват суверенен военен облак.

Двата проекта са взаимосвързани, но могат да функционират и независимо. Накратко, облакът съхранява данни, докато пространството за данни улеснява обмена на информация на двустранна или многостранна основа.

Според документите има няколко ключови причини за създаването на проект за пространство за отбранителни данни: да се ускори вземането на решения между страните, използващи данни от отделни държави; да се увеличи оперативната съвместимост между страните от ЕС; и да се повиши „оперативната готовност“.

Лидерите на ЕС също така посочиха използването на военен ИИ в отбраната като една от ключовите области, в които да се инвестира, за да се подготви по-добре континентът.

В документите се казва, че EDA е във връзка с Европейската комисия, за да гарантира, че различните инициативи за създаване на пространството от данни се допълват и избягват дублиране.

EDA е сключила договор с консорциум от три компании, които да помогнат за разработването на проекта: френската CEA, френската Cloud Data Engine и европейската SopraSteria.

Следващата стъпка е да се подтикнат страните да координират покупките си на технологии, съвместими с бъдещото европейско пространство от данни.

До фазата 2029-2030 г. планът е DAIDS да се вгради в рутинните операции на армиите и отбранителните органи, се казва в плановите документи. Той трябва да се използва и в мисии и учения.

Настоящата работа е на „ниво на проучване“, каза един от участниците в програмата.