Защо Индия ще се бори да намали зависимостта си от руския петрол?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия ще спре да купува руски петрол. Подобен ход, който би имал дълбоки последици за световната търговия със суров петрол, е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Най-населената държава в света се пристрасти към евтиния руски петрол, след като Москва нахлу в Украйна. Западът избягваше руския енергиен ресурс, а Индия с радост го грабна - с голяма отстъпка от петрола от други източници.

Обявявайки търговско споразумение с Индия в понеделник, Тръмп заяви, че Индия, един от най-големите клиенти на Русия, се е съгласила да спре да купува от Русия и да пренасочи покупките си към американски петрол и потенциално петрол от Венецуела. Ходът има за цел да окаже икономически натиск върху Русия да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, пише WSJ.

Анализаторите се питат колко бързо Индия може да се откаже от вноса на руски петрол. Американският суров петрол е много по-скъп и отнема повече време, за да стигне до Индия. Прекратяването на вноса от Русия би застрашило и топлите, взаимноизгодни отношения, които Ню Делхи и Москва изграждаха в продължение на десетилетия и поддържаха по време на войната.

Междувременно Индия все още не е потвърдила петролната част от търговското споразумение с Тръмп. Премиерът Нарендра Моди не каза нищо в публикациите си в социалните медии относно сделката. Министерството на външните работи на Индия също не е направило коментари по въпроса.

Във вторник Кремъл заяви пред репортери, че не е чул никакви изявления от Индия за планове за спиране на закупуването на петрол от Русия.

През по-голямата част от 2025 г. Индия разчиташе на Русия за приблизително една трета от вноса си на петрол, в сравнение с едва 2% преди Русия да нахлуе в Украйна в началото на 2022 г. През януари страната е внасяла 1,1 милиона барела на ден от Русия, според компанията за проследяване на кораби Vortexa. За сравнение, Индия е внасяла само 0,3 милиона барела на ден от САЩ миналия месец.

„Скептичен съм“, каза Дейвид Уеч, главен икономист във Vortexa. „Би било огромно решение за Индия напълно да се откаже от руския суров петрол. Не мисля, че истинското намерение е да се сведе до нула вносът на суров петрол от Русия на Индия. По-скоро е за увеличаване на натиска върху Русия.“

В знак на този натиск, ценовата разлика във вторник между световния петролен бенчмарк Brent и руската смес Urals достигна 27,10 долара, в сравнение с 26,50 долара в края на миналата година, според компанията за стокови анализи Argus Media. Това показва огромната отстъпка, която Русия трябва да приеме от купувачите.

Заместването на руския суров петрол с барели от крайбрежието на Мексиканския залив на САЩ представлява няколко предизвикателства за индийските рафинерии, казват анализатори.

Превозът на петрол от САЩ до Индия отнема повече време, отколкото от Русия до Индия. В момента транзитното време от крайбрежието на Мексиканския залив на САЩ до Индия е 54 дни. От Русия е 36 дни, според Vortexa.

Купуването от САЩ също е по-скъпо.

Рафинериите в Индия ще трябва да плащат допълнително 7 долара за барел, ако преминат от руски към американски продавачи, според Vortexa.

„Рафинериите са технически способни да работят без Urals, но бързото им оттегляне би било търговско предизвикателство и политически чувствително“, според анализ на Kpler, доставчик на данни за проследяване на кораби. Фирмата очаква вносът от Русия да остане стабилен през първото тримесечие и началото на второто тримесечие.

Рафинериите в Индия са по-свикнали да рафинират тежък, кисел суров петрол, който е видът петрол в Русия и Венецуела, но не и лекия, сладък тип в САЩ. Индия би могла потенциално да компенсира някои загубени руски барели от Венецуела, но петролът от южноамериканската страна е малко вероятно да може да задоволи огромното търсене на петрол в Индия.

През 2025 г. цяла Венецуела е произвеждала около 900 000 барела на ден, според Организацията на страните износителки на петрол. Индия е купувала средно 1,6 милиона барела на ден от Русия миналата година.

Другият голям купувач на руски суров петрол е Китай. Страната е най-големият вносител на петрол в света и беше най-големият купувач на руски суров петрол на намалени цени миналата година.

„На хартия китайските купувачи би трябвало да могат да абсорбират всяко количество руски суров петрол, отхвърлено от Индия. Остават обаче някои стратегически въпроси“, каза Роналд Смит, основател на базираната в Тексас Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.

По-голямата част от морския внос на петрол от Русия отива към независимите китайски рафинерии, известни като „чайници“. По-големите държавни рафинерии намалиха покупките си след октомврийските санкции, наложени от САЩ на двете най-големи руски петролни компании.

Редица от тези „чайници“ са предназначени да работят с тежкия суров петрол на Венецуела, за който Urals не е директен заместител, каза Смит.

Освен това, от стратегическа гледна точка, подобно преминаване би увеличило зависимостта на Китай от Русия и обратно. Двете страни поддържат приятелски, но предпазлив съюз.