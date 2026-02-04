Украйна ще промени позицията си за преговорите след масивния удар на Русия

Володимир Зеленски заяви във вторник, че назначението и позицията на украинската делегация в Абу Даби ще бъдат "коригирани“, след като Русия предприе най-голямата си въздушна атака срещу Украйна във вторник през нощта.

Зеленски повтори, че с изстрелването на 71 ракети и 450 дрона срещу Украйна, Русия е демонстрирала истинските си намерения, които остават непроменени от първия ден на пълномащабното нахлуване в началото на 2022 г.

"Всеки такъв руски удар потвърждава, че нагласите в Москва не са се променили: те продължават да залагат на война и унищожаване на Украйна и не приемат дипломацията сериозно. Работата на нашия преговарящ екип ще бъде съответно коригирана“, каза Зеленски.

Украинският президент не уточни какво точно ще промени и как ще се различава подходът на Киев след последната атака, при която Москва използва балистични ракети "Искандер-М/С-300“ срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна.

Температурите в Украйна падат под -20°C, Москва засили целенасочената си ударна кампания през последните няколко седмици, съобщава Euronews.

"За Русия е по-важно да се възползва от най-студените зимни дни, за да тероризира хората, отколкото да се обръща към дипломация“, каза Зеленски в X.

We await the reaction of America to the Russian strikes. It was the U.S. proposal—to halt strikes on energy during diplomacy and severe winter weather. The President of the United States made the request personally. Russia responded with a record number of ballistic missiles. pic.twitter.com/3SUyXk6aAk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Украинският президент добави още, че Русия е използвала предложението на САЩ за спиране на атаките срещу енергийни съоръжения не за да подкрепи дипломатическите усилия, а за да складира ракети и да нанесе удари в най-студените дни на годината.

"Без натиск върху Русия, тази война няма да свърши. В момента Москва избира терор и ескалация и затова е необходим максимален натиск“, заяви Зеленски.

Без пробив в преговорите

Първият кръг от тристранните преговори в Абу Дабу в края на януари не даде много резултати. Въпреки че всички страни определиха преговорите като "конструктивни“, териториите на Украйна, временно окупирани от Русия, остават ключовият спорен въпрос.

Централният въпрос е дали Русия ще запази или ще се изтегли от окупираните от нейните сили райони на Украйна, особено от източната индустриална зона на Украйна в Донбас, която включва Луганската и Донецката области на Украйна.

Москва се опитва да окупира тази област от първоначалното нахлуване на Русия през 2014 г., но все още не контролира изцяло двата региона 12 години по-късно.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи преговорите като "много сложни“.

"По някои въпроси със сигурност се сближихме, защото имаше дискусии, разговори и по някои въпроси е по-лесно да се намери общ език. Има въпроси, по които е по-трудно да се намери общ език", коментира говорителят на Путин.

Руският президентски пратеник Кирил Дмитриев беше в Маями през уикенда за разговори с американски представители. Песков обаче отказа да предостави каквито и да било подробности за срещата.

Tръмп да отговори на масивната атака на Русия

Украинският президент призова администрацията на САЩ да отговори на руските атаки, които поразиха енергийната инфраструктира в Киев. Зеленски добави, че Москва не спазва "енергийното примирие", инициирано от Тръмп.

"Очакваме реакцията на Америка на руските удари. Това беше предложението на САЩ - да се спрат ударите по енергетиката по време на дипломация и тежко зимно време. Президентът на Съединените щати лично отправи искането. Русия отговори с рекорден брой балистични ракети", каза още Зеленски.

Поредната руска атака остави над 1000 жилищни сгради в Киев без отопление, тъй като температурите в цяла Украйна паднаха под -20°C, като милиони хора се сблъскаха с екстремен студ по домовете си, като често останаха и без вода.