Поредна коварна буря връхлетя Испания и Португалия

Бурята "Леонардо", която връхлетя Иберийския полуостров, изсипа над 40 сантиметра дъжд за 24 часа, отне един човешки живот, принуди хиляди да напуснат домовете си, затвори училища и доведе до масово спиране на влаковете, пишат световните и местни медии.

Жертвата е мъж на около 60 години, който е загинал в югоизточна Португалия, след като бил отнесен от придошлите води, докато се опитвал да премине с кола през наводнен участък, залят от бурята Леонардо, съобщи говорител на националната служба за гражданска защита. "Открит беше автомобил с един човек вътре, така че имаме една жертва", каза той и уточни, че трагедията е станала край язовир в община Серпа.

Леонардо е поредната от серия бури, които удрят Испания и Португалия тази година - пример за екстремни явления, чието усилване според учени е свързано с климатичните промени, причинени от човека. Само през миналата седмица тежко време е взело пет жертви и е ранило стотици в Португалия.

В Испания метеорологичната служба AEMET обяви най-високата червена тревога за части от южния регион Андалусия заради "извънредните" валежи, предупреждавайки за наводнения и свлачища. Кметът на Ронда Мария Пас Фернандес каза пред обществената телевизия RTVE, че "земята вече не може да поема" постоянните порои, а в околните селски райони има "множество свлачища". Регионалният отговорник по извънредните ситуации Антонио Санц определи ситуацията като "много тревожна" в планинската община Грасалема, където AEMET прогнозира до 35 сантиметра дъжд за 24 часа.

Около 3500 души са били евакуирани в Андалусия, където са регистрирани над 650 инцидента, без тежки щети, съобщи Санц, като добави, че един човек е пострадал при срутване на сграда. Испанската полиция разпространи кадри на наводнени ниви и водни потоци, които поглъщат сгради и автомобили. В помощ на спасителните екипи са изпратени стотици военнослужещи, а всички училища в Андалусия са затворени, с изключение на най-източната провинция Алмерия.

Държавната железопътна компания Renfe съобщи, че отменя почти всички крайградски, регионални и междуградски влакове в Андалусия, като заместващ автобусен транспорт не е възможен заради състоянието на пътищата - десетки от тях са затворени.

Учените посочват, че климатичните промени, движени от човешка дейност, усилват интензитета, честотата и продължителността на подобни екстремни събития. През октомври 2024 г. Испания преживя най-смъртоносните си наводнения от десетилетия насам, с над 230 загинали, основно в източния регион Валенсия.

В Португалия службите са реагирали на над 3300 сигнала от неделя насам - предимно за наводнения, паднали дървета и свлачища, по данни на Гражданска защита. Разположени са над 11 000 души за овладяване на ситуацията, а днес около 200 жители са били евакуирани в централната част на страната.

В Алкасер ду Сал, южно от Лисабон, река Садо е излязла от коритото си и покачващата се вода е заляла главния булевард на града, видяха журналисти на място.

Най-засегнати са районът на Лисабон и южният Алгарве, като прогнозите са дъждът и вятърът да достигнат пик тази нощ и утре. Десетки хиляди потребители все още са без ток след миналоседмичната буря Кристин, която отне пет живота и рани стотици.