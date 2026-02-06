IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Владимир Чуков: САЩ няма как да започнат веднага удари по Иран

Трудно е да се каже докъде ще стигнат преговорите, не се знае какво ще дойде след режимът

06.02.2026 | 10:22 ч.
Трудно е да се каже докъде ще стигнат преговорите между Иран и САЩ. Натискът от съюзниците на Вашингтон в региона за среща с Техеран е бил много силен, затова Щатите не е имало как да отстъпят. От друга страна САЩ няма как да започнат веднага удари по Иран, защото от другата страна е Саудитска Арабия, която няма да позволи нейното въздушното пространство да се използва за военни атаки. Освен това Рияд подписа договор за 1 трилион долара с Вашингтон. Това каза арабистът и международен анализатор проф. Владимир Чуков пред Нова Нюз.

Той коментира още, че ако режимът в Иран падне, не е ясно какво ще дойде след него и какви действия може да последват – като например да бъдат нанесени удари срещу американските интереси навсякъде, включително Европа.

Чуков посочи, че балистичните ракети на Иран са много ключови и те са в основата на защитата на страната. Счита се, че арсеналът е около 3000 ракети, допълни той.

По думите на Чуков Иран изнася нефт към Китай, в замяна да което получава високи технологии.

„Иранците са съгласни на едно американско предложение от миналата година – да се направи регионален консорциум за производство на обогатен уран. Т.е. да има други държави, с които Иран да работи”, обясни още той.

Владимир Чуков САЩ удари Иран
