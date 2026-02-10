Заплахи отвсякъде: Само колективната отбрана може да защити Европа

Трансатлантическият съюз е на ръба. След края на Втората световна война американската мощ гарантира европейското обединение и интеграция – може би най-голямото постижение на Вашингтон във външната политика. Но администрацията на Тръмп ясно заяви, че Съединените щати вече не се интересуват да действат като гарант за сигурността на Европа. Те заплашиха да завземат територията на членка на НАТО, намалиха финансирането за Украйна, агресивно наложиха тарифи на европейските съюзници и в своята Стратегия за национална сигурност за 2025 г. призоваха за „култивиране на съпротива срещу сегашната траектория на Европа“. Посланието не можеше да бъде по-ясно: континентът вече не може да разчита на Съединените щати да го защитават. За първи път от осем десетилетия Европа стои сама, пише Foreign Affairs.

Европейските държави сега се оказват уязвими за руска агресия. Ако Москва насочи вниманието си отвъд Украйна и възстанови военната си машина, тя би могла бързо да застраши Източна Европа. Подобна опасност би трябвало да подтикне европейските лидери да предприемат смел нов курс на действие за укрепване на отбраната си. Но в европейските военни дела не е имало такава революция. Въпреки че страните от НАТО са се споразумели да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП до 2035 г., те не могат да харчат средства за сигурност. Проблемът е структурен, а не финансов. Европейските армии не са създадени да защитават континента без Съединените щати.

Европейските лидери са силно осъзнати за своята зависимост от сигурността, но отричат ​​какво трябва да се направи.

Най-голямата пречка е убеждението, че отбраната е национална, а не европейска отговорност . Отделните правителства в цяла Европа искат да запазят суверенитета си над своите военни сили и не са склонни да европеизират отбранителните си усилия. Но този фокус върху националния суверенитет пренебрегва по-дълбока реалност: европейските държави не са и не са били суверенни в отбраната от края на Втората световна война. Те разчитаха на Съединените щати, чужда сила, да ги защитават. Сега, след като тази чужда сила ги изоставя, най-ефективният начин европейските държави да се защитят без подкрепата на Вашингтон е да интегрират отбранителните си усилия. Те трябва да направят това, което биха направили при всяка друга криза: да активират Европейския съюз. Време е ЕС да се превърне в Пентагона на Европа.

Предпочитаното решение на Вашингтон не беше НАТО, което, според историка Стен Рининг, американските служители смятали за „мярка за задържане, докато състоянието на Европа се подобри“. По-голямата цел била да се превърне обединена Европа в „трета сила“, която би могла да противодейства на Съветския съюз, без да е необходимо да разчита на Съединените щати. „Първата стъпка във федерацията на Европа“, както френският външен министър Робер Шуман предложи в обръщение през май 1950 г., беше създаването на Европейската общност за въглища и стомана, която би помирила Франция и Германия и би интегрирала индустриите, необходими за водене на война. Помирението беше отправната точка, но крайната цел беше съживяването на европейската мощ. Този проект в крайна сметка се превърна в Европейската общност, предшественик на Европейския съюз.

Когато Северна Корея нахлу в Южна Корея през юни 1950 г., само месец след речта на Шуман, Съединените щати внезапно бяха въвлечени във война в Индо-Тихоокеанския регион. С ограничени американски сили, перспективата за съветско нахлуване в Европа стана много реална. В отговор и за да ускори федерацията на Европа, френският премиер Рене Плевен предложи създаването на европейска армия. Ако Западна Европа беше достатъчно силна, за да възпре Съветския съюз, аргументът гласеше, че това ще позволи на Съединените щати да изтеглят военното си присъствие от континента. Със силната подкрепа на администрацията на Труман и американския генерал Дуайт Айзенхауер, тогавашния върховен главнокомандващ на НАТО, шест западноевропейски държави - Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия - подписаха договор през май 1952 г. за създаване на обща армия със споделен бюджет, управителен съвет, консултативно събрание и съд.

ЕС трябва да се превърне в Пентагона на Европа.

Резултатът беше, че Европа никога не се нуждаеше от военна федерация. НАТО даде на европейските страни илюзията за суверенен контрол над националната отбрана. Официално всички държави от НАТО имаха равен глас в Северноатлантическия съвет, органът за вземане на решения на алианса, и поддържаха свои собствени независими армии. Но Съединените щати бяха тези, които диктуваха решенията. Ако избухнеше война, всеки европейски лидер знаеше, че Съединените щати ще се справят с нея.

След падането на Желязната завеса, Европейската общност премина към Европейски съюз. Договорът от Маастрихт от 1993 г., подписан от 12 европейски държави, установи Общата външна политика и политика за сигурност, нов стълб, посветен на споделената отбрана. По това време обаче Съединените щати вече бяха решили, че не искат да напускат Европа. През 1998 г. държавният секретар на САЩ Мадлин Олбрайт настоя, че не трябва да има „разделяне“ или „дублиране“ между ЕС и НАТО, защото това би подкопало върховенството на Съединените щати в трансатлантическия съюз. ЕС не трябваше да се занимава с отбрана; това беше работа на Вашингтон. По този начин Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС до голяма степен остана в пасивно състояние.

Европа се е върнала там, където беше в началото на 50-те години на миналия век, изправена пред хищническа Русия, докато Съединените щати се втурват към изходите. Сега Европа трябва да приеме, че трябва да се защитава без американска подкрепа. Това предизвикателство е преодолимо, но изисква повече от просто увеличаване на бюджетите за отбрана. Континентът е дом на приблизително 30 различни армии, които действат с различна степен на готовност и способности и използват собствено оборудване. Ако Русия струпи войски на границата на балтийска държава, всички разнородни сили на Европа ще трябва бързо да се разположат и безпроблемно да се бият заедно.

На теория НАТО координира тези движещи се части. Но НАТО без Съединените щати би бил куха черупка.

Когато алиансът мобилизира европейските сили в Афганистан, на Балканите и в Либия, например, военната мощ на САЩ прикри недостатъците на тези европейски мисии. Европейските армии нямат достатъчно материали, като например самолети-цистерни, транспортни самолети и усъвършенствани технологии за наблюдение и насочване. Разликата в капацитета е дълбоко вкоренена: европейските армии са били проектирани да служат като спомагателни сили във военните усилия на НАТО, водени от САЩ.

Отстъплението на САЩ най-много тревожи европейските държави, граничещи с Русия – което е разбираемо. Държави на фронтовата линия като Естония, Латвия, Литва и Полша настояват други европейски държави да харчат повече, но незначителното увеличение на разходите за национална отбрана няма да превърне техните армии в сплотена бойна сила. Също така е малко вероятно повечето европейски държави да изпълнят обещанието си към НАТО да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП, тъй като подобни политики често са непопулярни във вътрешнополитически план. Много граждани на държави, които не са на фронтовата линия, виждат националните си армии като несъществени за възпирането на Русия и не вярват, че те са способни да се справят със задачата. Паневропейско проучване, проведено от Le Grand Continent в началото на 2025 г., показа, че въпреки че мнозинството се страхува от избухването на конфликт, само 19% от анкетираните са уверени, че националните им армии могат да ги защитят – в сравнение с 60%, които се чувстват уверени в хипотетична обща европейска армия. Европейците не искат добри пари да отиват за лоши армии.

Нито пък която и да е от традиционните европейски сили не може ефективно да се противопостави самостоятелно на руската агресия. Франция и Обединеното кралство имат големи бюджетни дефицити, което им оставя недостиг на средства за увеличаване на вече претоварените въоръжени сили. Освен това, годините на строги икономии смачкаха британската армия: Обединеното кралство би се затруднило да разположи дори 25 000 войници в Източна Европа днес. Германският канцлер Фридрих Мерц започна да инвестира масово в отбрана, а Берлин има мащаба, за да служи като военен гръбнак на Европа, но следвоенната история на пацифизъм и отвращение към военната мощ прави разчитането на възраждането на германската армия рискован залог.

В резултат на това европейците все повече възприемат ad hoc регионални групировки. Въпреки десетилетията на осъждане на всяко дублиране с НАТО, се появиха множество минилатерални рамки, които правят точно това. Съвместните експедиционни сили, водено от Великобритания военно партньорство, предназначено за бърза реакция на кризи, имат свой собствен команден щаб в Лондон. Както и водената от Франция „коалиция на желаещите“ за Украйна в Париж. Северните държави също все повече интегрират военните си усилия. Тези договорености са полезни, но не и ако подкопават стремежа за по-големи колективни европейски усилия.

Европейският съюз – с неговите 450 милиона души и икономика, приблизително колкото тази на Китай – има размера, мащаба и богатството, за да се защити, но не успява да се възползва от предимствата си. Европейците трябва да се откажат от върховенството на националния суверенитет и да обединят усилията си. Най-прагматичното и ефективно средство за постигане на европейска колективна сигурност е чрез овластяване на Европейския съюз в областта на отбраната.

Европейските лидери са склонни да обвиняват „брюкселските бюрократи“, когато нещо – каквото и да е – се обърка. ЕС, разбира се, далеч не е перфектен. Но в основата си той е европейският съд за обединяване на суверенитета и обединяване на Европа. Той има десетилетия опит в интегрирането на търговския и индустриалния сектор на Европа и хармонизирането на политиките. За разлика от отделните държавни правителства, ЕС се фокусира върху насърчаването на общите интереси, а не само на националните.

ЕС е и мястото, към което Европа се обръща във времена на криза, и той доказа, че може да действа. Когато саботьори унищожиха газопроводите „Северен поток“ през 2022 г. и Европа беше потопена в енергийна криза, например, ЕС се намеси, за да координира енергийната политика. Когато COVID-19 удари през 2020 г., ЕС закупи стотици милиони ваксини за гражданите на своите държави членки, въпреки че здравната политика беше строго „национална компетенция“. А след миграционната криза през 2015 г., когато повече от милион бежанци се опитаха да влязат в Европа, Брюксел назначи гранична служба от 10 000 въоръжени охранители. ЕС функционира така, както европейците се нуждаят – и сега те се нуждаят от него за отбрана.

Европейците трябва да поемат висшите постове в НАТО, включително върховния главнокомандващ на съюзническите сили.

Основната пречка е бюрократична, а не политическа. Националните министерства на отбраната на Европа категорично се противопоставят на отстъпването на контрол. Ако Брюксел се занимаваше с военните покупки, 27-те министерства на отбраната на ЕС вече нямаше да се нуждаят от собствени раздути служби за обществени поръчки. Националните отбранителни компании щяха да загубят привилегированите си договори. През 80-те години на миналия век проблемите с националното бюрократично раздуване, корпоративното завладяване на държавата и протекционизма накараха британския премиер Маргарет Тачър да се застъпи за Единния европейски акт за интегриране на европейския пазар, което доведе до големи подобрения в ефективността и икономии на разходи на целия континент в замяна на укрепване на Брюксел. Същите ползи – и същият компромис – биха се случили в отбранителната промишленост от интеграцията в ЕС днес.

Овластяването на ЕС в областта на отбраната не би означавало края на НАТО или националните армии. Фокусът на ЕС ще бъде върху финансирането и организирането на европейските войски – тоест, ще служи като европейски Пентагон. Брюксел ще обедини много от функциите на националните служби за обществени поръчки и ще управлява големи придобивания, както и ще интегрира и регулира секторите на отбранителната промишленост на своите 27 държави членки. В идеалния случай НАТО ще остане бойното командване на Европа, координирайки и изпълнявайки мисии. Алиансът обаче трябва да бъде все по-европеизиран. С намаляващия интерес на САЩ към НАТО, европейците трябва да предложат да поемат висши постове, включително върховен главнокомандващ на съюзническите сили, който винаги е бил заеман от американец. Националните армии, особено тези на държавите на първа линия и традиционните военни сили, ще продължат да служат като основа на европейската отбрана. Но тези сили ще бъдат европеизирани и подсилени от ЕС.

Брюксел би могъл също така да създаде сили за бързо реагиране, съставени от войски от държави, които не са на фронтовата линия. Италия и Испания биха могли да водят силите, тъй като всяка от тях има постоянна армия от над 100 000 души. Ако разположат войски на изток от Пиренеите и северно от Алпите и ги интегрират с други малки армии, които не са на фронтовата линия, ЕС би могъл да сформира постоянни сили, способни да реагират бързо на руска атака, изпълнявайки ролята, замислена за сухопътните сили на САЩ в Европа. Тъй като членството в НАТО и ЕС вече задължава европейските военни да се бият заедно във война, има смисъл да се интегрират сега, преди войната да избухне. Мобилизирането на войски в сили за бързо реагиране би дало възможност на всички страни да демонстрират солидарност с държавите на фронтовата линия и да направят повече за тяхната сигурност. ЕС би управлявал, финансирал и екипирал тези сили, но би могъл да ги предостави на разположение на НАТО за командване в случай на война, както първоначално е било предвидено в договора за обща армия, подписан през 1952 г.

Приблизително 80 процента от европейците подкрепят обща политика за отбрана и сигурност.

Интегрирането на отбраната изисква и интегриране на европейската външна политика. Европа трябва да може да говори с един глас – нещо, което разпространението на ad hoc регионални групировки усложнява. Едно решение, предложено миналия месец от Андрюс Кубилюс, европейски комисар по отбраната и космоса, е Европейски съвет за сигурност, състоящ се от избрани държави, включително Обединеното кралство, както и ЕС и НАТО, за да се намали фрагментацията и да се засили колективната отбрана. Европа също така трябва да бъде по-проактивна в споделянето на разузнавателна информация, роля, която в миналото до голяма степен се е играла от Съединените щати. Но точно както ЕС създаде Европол за координиране на трансграничните правоприлагащи и контратерористични операции, Европа би могла да създаде „служба на ЕС за сътрудничество в областта на разузнаването“, както се подчертава в доклад на Европейската комисия от октомври 2024 г., за да запълни тази празнина.

Тези реформи са съвместими със съществуващия основен договор на ЕС, който включва неговата Обща външна политика и политика на сигурност. Когато възникнат ограничения – например, ако нелиберална Унгария възрази – ЕС би могъл да намери заобиколни решения, като например създаване на нови институционални структури, които не включват всички членове на ЕС, подобно на начина, по който не всички държави от ЕС използват еврото или участват в Шенгенското пространство, което позволява свободно движение през националните граници.

Европейците биха се справили добре, ако си спомнят защо изобщо са се присъединили към Европейски съюз. Въпреки че не са искали да се откажат от суверенитета си на федерална власт, малките европейски държави осъзнаха, че няма да оцелеят сами.