Все повече германци приемат САЩ за заплаха за световния мир

Почти две трети от германците гледат на САЩ като на основна заплаха за световния мир в близко бъдеще, сочи социологическо проучване, което бележи по-силно безпокойство в Германия в това отношение в сравнение с 2024 г., предаде ДПА.

Проучването, направено от Института "Аленсбах" по поръчка на Центъра за стратегия и висше лидерство, показва, че 65% от участниците са посочили САЩ, когато са били попитани кои страни представляват най-голяма опасност за световния мир.

Когато същият въпрос е бил зададен миналата година, този процент е бил 46. През 2024 г. само четвърт от германците, или 24%, са приемали САЩ като заплаха за мира.

Русия остава страната, която най-много германци смятат за заплаха. От началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. между 75 и 82% от запитваните в годишното проучване посочват Русия като най-голямата заплаха за световния мир. Последните данни показват, че делът на анкетираните, разглеждащи Русия като заплаха, е 81%.

От друга страна, според 46% от участниците в допитването Китай е страната, която най-много застрашава световния мир.

Проучването е проведено на територията на Германия между 6 и 19 януари сред 1077 души на над 16-годишна възраст.

На участниците в проучването е зададен и въпросът колко вероятно според тях е Германия да участва във война през следващите години. Само 3 % от тях отговарят, че според тях такъв сценарий е много вероятен. Двадесет и осем процента обаче са на мнение, че това е по-скоро възможно, а 24 % не могат да дадат еднозначен отговор.

Още 40% от запитаните отговарят, че по-скоро не е вероятно Германия да се включи във война, а 5% смятат, че подобни изгледи са много малки.

(БТА)