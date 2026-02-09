Любомир Корба е трябвало да ликвидира Алексеев срещу 30 000 долара

Състоянието на генерал-лейтенант Владимир Алексеев, който беше ранен на 6 февруари, е стабилно. Това съобщиха за руската информационна агенция източници от медицинските среди.

„Динамиката на състоянието на Алексеев е стабилна, няма влошаване, той е в съзнание и разговаря“, заяви източник на агенцията.

Любомир Корба е трябвало да ликвидира генерала срещу 30 000 долара

Според "Газета.ru" изпълнителят на покушението срещу първия заместник-началник на ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, Любомир Корба, е бил вербуван от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) със съдействието на полските специални служби, заявиха от ФСБ. Мъжът е преминал огнева подготовка в Киев и е бил изпратен в Москва да следи руски военни. През декември 2025 г. му е било възложено да ликвидира Алексеев срещу 30 хиляди долара. Корба е взел пистолет от тайник и се е насочил към дома на военачалника.

Във вербуването на Любомир Корба е участвал и неговият син Любош, роден през 1998 г. — гражданин на Полша, живеещ в Катовице, отбелязаха от ведомството. Украинските специални служби са проверили мъжа с помощта на „полиграф“ и са му дали инструкции за начини на връзка чрез услугата за видеoразговори Zoom. Освен това му е била предоставена възможност да тренира стрелба на полигон в Киев.

През август миналата година Корба е пристигнал на територията на Русия по маршрута Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва с цел убийството на генерал Алексеев. Това е потвърдил и неговият познат Виктор Васин, който е действал като съучастник.

„Корба пристигна на територията на Москва по задание на украинските специални служби за ликвидирането на генерал-лейтенант Алексеев“,

заяви Васин по време на разпит.

Освен това Корба е следял високопоставени руски военнослужещи в Московска област срещу месечно възнаграждение в криптовалута.

„За тази работа ми плащаха по 2000 долара на месец“, призна мъжът.

Служители на СБУ са възложили на Корба да ликвидира Алексеева през декември 2025 г. и са обещали да преведат възнаграждението при успешно изпълнение на задачата.

„През декември получих указание за ликвидирането на генерала от ГРУ Алексеев. За изпълнението на тази задача ми обещаха да ми платят 30 хиляди долара“, каза Корба.

В хода на подготовката за покушението той е взел от тайник в Подмосковието пистолет „Макаров“ със заглушител и боеприпаси, които са били оставени от украинските специални служби. Освен това чрез тайник Корба е получил електронен ключ за входната врата на жилищния блок, в който е живял Алексеев. Ключът е бил предаден от Зинаида Серебрицка — тя е наела апартамент в същата сграда.

Офицер от ФСБ посочи странното поведение на извършителя на покушението след стрелбата.

На 6 февруари Корба е влязъл във входа, изчакал е появата на Алексеева до асансьора и е стрелял по генерала четири пъти, отбелязаха от ФСБ. След това мъжът е изхвърлил пистолета и раницата, сменил е връхните си дрехи и е заминал за Обединените арабски емирства (ОАЕ). Както следва от видеозапис, публикуван от ФСБ, Корба е взел със себе си малка чанта през рамо, раница и пътна чанта.

„След извършването на деянието ми беше казано да отида на летището, да се кача на самолет за Дубай, където имаше друг билет за Румъния. От Румъния трябваше да замина за Киев. В Киев трябваше да ме посрещне екип с генерал, които щяха да ми дадат задача.“

В крайна сметка извършителят на покушението беше задържан в ОАЕ по искане на руската страна. Президентът на Руската федерация Владимир Путин благодари на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян за оказаното съдействие.

По-късно Корба беше поставен под стража. Той призна вината си.

Какво се знае за Виктор Васин?

Както отбелязват от ФСБ, Виктор Васин е наел апартамент за конспиративно пребиваване на Корба по време на подготовката на престъплението и му е осигурил билети за пътуване с обществения транспорт.

„За което искрено се разкайвам“, заяви мъжът.

От ведомството подчертаха, че Васин е участвал в престъплението по терористични мотиви и е признал вината си. По информация на ФСБ, съучастникът на Корба е привърженик на Фонда за борба с корупцията (включен от Министерството на правосъдието в регистъра на организациите, изпълняващи функциите на чуждестранен агент, признат за екстремистка организация и забранен в Русия), участвал е в протестни акции в Москва, както и се е регистрирал на сайтовете на „Умното гласуване“ и „Щаба на Навални“.

Освен това Васин е публикувал постове срещу поправките в Конституцията на Руската федерация и в подкрепа на осъдения за екстремистка дейност ръководител на „Левия фронт“ Сергей Удалцов.

Какво е известно за Серебрицка?

Серебрицка е напуснала Русия в навечерието на покушението срещу генерала — на 5 февруари. Тя е излетяла от летище Внуково за Истанбул, следва от публикуван документ на ФСБ със снимка на жената.

По информация на ТАСС, съучастничката на Корба може да се намира в Харков, където живее дъщеря ѝ, която е заминала за Украйна преди няколко години.

Серебрицка е родена през 1971 г. в селището Фрунзе, Ворошиловградска област на Украйна (днес — територия на Луганската народна република). Регистрирана е в село Хорошее на улица „Кирова“, където за последен път е била видяна през 2024 г., установи РИА Новости. По данни на агенцията жената е продавала дома си.

През 1993 г. е завършила Луганския техникум по обществено хранене със специалност „стоковед“. От 2013 до 2025 г. е работила като управител в месарски магазин.

Жената е отгледала четири деца и редовно е пътувала до Израел, Турция и Москва за работа. До 2020 г. е имала украинско гражданство.

От 11 декември 2025 г. е наемала апартамент в къща №24 на Волоколамското шосе, където живее Алексеев.

Покушението срещу Алексеев е извършено сутринта на 6 февруари. Генералът е оцелял и е бил хоспитализиран. На следващия ден военачалникът е дошъл в съзнание. Личностите на извършителя и неговите съучастници са били установени в рамките на няколко часа. За опита за убийство е образувано наказателно дело. Оперативно-издирвателните мероприятия продължават.

Министерството на външните работи на Украйна отрича съпричастността на Киев към опита за убийство.