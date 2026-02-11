Още през 2006 г. Тръмп е казал на полицията, че "всички“ знаят за Епстийн

Документ в досиетата на Епстийн показва, че президентът Доналд Тръмп изглежда е бил наясно с дейностите на педофила, както и неговата сътрудничка му Гилейн Максуел с тийнейджърки и млади жени преди повдигането на щатските обвинения през 2006 г.

В интервю от ФБР през 2019 г. бившият началник на полицията в Палм Бийч Майкъл Райтър е заявил пред федералните следователи, че Тръмп е бил сред първите хора, които са се обадили в полицейското управление през юли 2006 г., за да им благодари за разследването на Епстийн и да препоръча да разследват "злата" Максуел.

"Тръмп се обади [в полицейското управление на Палм Бийч], за да каже: "Слава Богу, че го спряхте, всички знаят, че прави това“, се казва в преписа на ФБР.

Твърди се, че Тръмп е казал на Райтер, че "хората в Ню Йорк са знаели, че Епстийн е отвратителен“ и че веднъж е бил около него, "когато е имало тийнейджъри“, но че е "избягал".

Новопубликуваният препис изглежда противоречи на твърдението на президента, че е имал малко или никакви познания за престъпленията на Епстийн, преди да бъде обвинен в склоняване към проституция във Флорида, пише The Independent.

Когато през юли 2019 г. го попитаха дали знае, че Епстийн е малтретирал непълнолетни жени, Тръмп каза на репортерите: "Не, нямах представа“

През юли 2025 г. репортерите отново попитаха Тръмп дали знае защо Епстийн е наел жени служители от Мар-а-Лаго, а Тръмп отговори: "Не, не знам наистина защо“

Името на Райтер е редактирано в преписа. Но той потвърди пред Miami Herald, че ФБР го е интервюирало през октомври 2019 г. относно разследването на неговия отдел срещу Епстийн. Райтер потвърди, че Тръмп му се е обадил през юли 2006 г.

Служител на Министерството на правосъдието заяви, че не са запознати с "никакви потвърждаващи доказателства, че президентът се е обаждал на правоохранителните органи преди 20 години“.

На въпрос за неотдавнашния доклад за преписа на ФБР, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит каза: "Вижте, това беше телефонно обаждане, което може би се е случило през 2006 г., а може би не. Не знам отговора на този въпрос“. Тя напомни на репортерите, че Тръмп е останал последователен в изгонването на Епстийн, защото е "извратен човек“.

Преписът на ФБР е най-новото развитие от досиетата, което предполага, че президентът може би е бил по-наясно с дейността на финансиста-педофил, отколкото е признавал публично.

Тръмп и Епстийн са били приятели през 90-те и началото на 2000-те, но двамата се скарали, след като Тръмп научил, че Епщайн и Максуел са "откраднали“ жени от спа центъра на Мар-а-Лаго. Има и съобщения, че са се скарали заради сделка с недвижими имоти във Флорида през 2004 г.

Епщайн и Максуел често са вербували млади жени, а понякога и момичета, в орбитата си под претекст, че правят масажи.

В резултат на предишното си приятелство, Тръмп е посочен в досиетата на Епщайн - той обаче отрича всякакви нарушения и никога не е бил официално обвинен в престъпление, свързано с Епщайн. Посочването на името в досиетата на Епщайн не означава вина.

Миналата година "Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Тръмп е подарил на Епстийн бележка за рождения му ден през 2003 г., написана върху рисунка на голо женско тяло. В съобщението до Епстийн се казва: "Нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна“. Тръмп отрече легитимността на писмото за рождения ден и съди изданието за 10 милиарда долара.