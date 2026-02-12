Над 7000 души за загинали по време на протестите в Иран

Броят на смъртните случаи при потушаването на протестите в Иран миналия месец достигна най-малко 7000 души, като се предполага, че те може да са много повече, заявиха днес активисти, цитирани от Асошиейтед прес.

Базираната в САЩ информационна агенция на правозащитните активисти, която предостави последните данни, е била точна в броенето на смъртните случаи по време на предишни вълни на безредици в Иран, където разчита на мрежа от свои активисти, отбелязва АП.

Бавният ръст на броя на жертвите се дължи на факта, че агенцията постепенно успява да провери информацията, тъй като комуникацията с хората, които се намират в Ислямската република, остава трудна.

Правителството в Иран само веднъж предостави данни за броя на убитите, като на 21 януари посочи, че те са 3117 души.

Иранската теокрация в миналото е посочвала по-малък брой убити или изобщо не е докладвала за жертви при безредици.

АП отбелязва, че не може да потвърди данните по независим път, тъй като властите в Техеран прекъснаха достъпа до интернет и ограничиха международните обаждания в страната, пише БТА.