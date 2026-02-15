Австралия инвестира 2,8 млрд. долара в нова база за ядрени подводници

Австралия обяви инвестиция от 3,9 милиарда австралийски долара (2,8 млрд. щатски долара) като първоначална вноска за изграждането на ново съоръжение за производство на ядрени подводници по силата на тристранния пакт AUKUS с Великобритания и САЩ.

Пактът има за цел да осигури на Австралия флот от модерни подводници, произведени в САЩ, както и сътрудничество в разработването на различни военни технологии.

Инвестицията ще бъде насочена към корабостроителницата в Озбърн, край южния град Аделаида. Премиерът Антъни Албанезе заяви, че проектът е „критично важен“ за доставката на австралийските конвенционално въоръжени подводници с ядрено задвижване. В дългосрочен план се очаква в съоръжението да бъдат инвестирани около 30 милиарда австралийски долара.

Подводниците, чиито доставки се планират да започнат през 2032 г., са в основата на стратегията на Канбера за засилване на далекобойните ѝ военни способности в Тихия океан, особено на фона на нарастващото влияние на Китай. Общата стойност на споразумението може да достигне до 235 милиарда щатски долара за период от 30 години, като включва и технологии за бъдещо самостоятелно производство.

Министърът на отбраната Ричард Марлес подчерта, че новата база ще бъде в центъра на тази трансформация и ще осигури суверенен капацитет за изграждане на ядрени подводници в продължение на десетилетия.

През 2021 г. Австралия предизвика дипломатическо напрежение с Франция, след като анулира многомилиарден договор за закупуване на дизелови подводници и се присъедини към програмата AUKUS