Нейнски: Знаехме, че ударът предстои, но не знаехме избрания вариант на Тръмп

Ние бяхме наясно, че ударът срещу Иран предстои този уикенд. По какъв начин и кой от вариантите щеше да бъде избран от Тръмп, до последно не се знаеше. Това каза за bTV служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

По думите ѝ сега за България е важно какъв ще бъде Иран след Али Хаменей.

„Това ще бъде риск за съседните държави, в това число за България. Тази вечер ще имам разговор с външните министри на Гърция и Турция, за да обсъдим възможните рискове за региона. Ако има бежански потоци, как България да координира усилията си с тях и страната ни да бъде защитена“, обясни Нейнски. „В момента въздушното пространство в региона е затворено за полети, така че това затруднява да бъдат извозени със самолети или да се потърси начин с граждански полети. В постоянна връзка сме с нашите посолства, но и с външните министри на държавите“, посочи Нейнски.

На въпрос каква е целта на престоя на американските военни самолети на летището в София, тя заяви, че те все още са у нас и не са участвали логистично.

„Те са по силата на нота, която получихме от американското посолство и те са единствено с цел тренировъчни дейности, които се провеждат по предварителен план. Нямат нищо общо с логистиката на военната операция. Важно е хората да знаят, че България не е част от военните действия и не е страна. Тези самолети ще са у нас до края на май. Ако има искане за промяна на функцията на тези самолети, това трябва да мине по надлежния ред и през санкция на Народното събрание“, посочи Нейнски.

„Обясненията са, че е имало безразборна стрелба, което по никакъв начин не успокоява. Но на този етап няма сигнали за поражения в Кипър по никакъв начин“, каза тя. „На практика това е първата атака срещу държава членка на ЕС. И не просто членка – тя в момента и председателства ЕС“, заяви Надежда Нейнски.