Хилари Клинтън получи нервен срив докато я разпитваха за Епстийн, заудря по масата ВИДЕО

Новопубликувано видео показва как бившият държавен секретар Хилари Клинтън ядосано излиза от стаята по време на разпитите си по разследването на Джефри Епстийн от Комисията по надзор на Камарата на представителите миналата седмица. Тя се разгневи на републиканските законодатели, че са позволили нейна снимка да изтече.

"Приключих с това. Ако вие правите това, приключих", каза Клинтън с висок тон, след като научи за изтичането на информацията. "Можете да ме обвините в неуважение към съда отсега, докато кравите се приберат. Това е просто типично поведение.“

Избухването дойде в отговор на снимка на Клинтън от стаята за разпити, публикувана от десния инфлуенсър Бени Джонсън. Джонсън каза в публикацията си в X, че конгресменката Лорън Бобърт, републиканка от Колорадо, е направила снимката.

Някой извън камерата след това каза, че разпитите ще бъдат неофициални, а Бобърт може да се чуе на заден план да казва, че е направила снимка преди началото на разпитите.

"О, за бога", прекъсна я раздразнено Клинтън, удряйки с юмрук по масата. "Няма значение. Всички ние спазваме едни и същи правила."

Чува се как Бобърт казва, че ще премахне снимката.

"Да, добре", отговори агресивно Клинтън, когато адвокатът ѝ поиска почивка. "Приключих", каза тя отново, напускайки масата.

След това екранът бързо потъмня за няколко секунди, преди показанията да се възобновят мигове по-късно.

Зашеметяващият момент беше част от близо пет часа кадри, показващи как Клинтън е разпитвана от депутати, разследващи начина, по който правителството е действало по делото на Джефри Епстийн. Клинтън остана при закрити врати както с републиканци, така и с демократи от 11:00 часа в четвъртък, като се появи, за да говори с репортери малко след 17:30 часа същата вечер.

Бившата първа дама и служител на администрацията на Обама заяви пред законодателите, че няма спомен да е срещала Епстийн и че познава само съучастничката му, Гислейн Максуел.

Показанията се състояха ден преди съпругът ѝ, бившият президент Бил Клинтън, да бъде разпитан по подобен начин при закрити врати за разследването на комисията за Епщайн.

Когато показанията възобновиха, адвокатът на Клинтън обвини мнозинството в Надзорния комитет, че е "нарушило собствените си правила" с изтичането на снимката.

"Бих искал само да кажа, за протокола, че го намираме за неприемливо, намираме го за непрофесионално и го намираме за несправедливо", каза адвокатът, отбелязвайки, че самите Клинтън настояват за публично изслушване. "Тук сме с добра воля, разчитаме на добра воля от всички членове".

Председателят на комисията Джеймс Комър, републиканец от Кентъки, може да бъде чут да отговаря:

"Уведомих членовете си, че не могат да бъдат публикувани снимки или видеоклипове по време на показанията. Разбирам, че публикуваната снимка е направена преди началото на показанията. Това няма да се повтори. И ще очакваме с нетърпение да продължим с показанията."

Той също така възрази, че комисията е "разочарована, че встъпителното изявление на секретаря е изтекло в пресата, преди тя дори да го направи."

"То не е изтекло в пресата, то е било предоставено, както при други свидетели", отговори адвокатът на Клинтън. "Това, което не искаме, е един секретар да бъде третиран по различен начин от другите свидетели."

В друг момент някой от демократическата страна можеше да бъде чут да пита Клинтън за изтичането на снимка.

"Ще призная, че имах някои опасения дали мнозинството в комисията ще се отнесе справедливо към мен и ще предаде справедливо това, което казвам и какво съм правила, как съм изглеждала и как съм реагирала", отговори Клинтън, като отново отбеляза решението да се проведат закрити показания, а не публично изслушване. "Така че беше разочароващо и съжалявам, че се случи и наруши вашите правила. Но това не е истинското ми притеснение. Истинското ми притеснение е да се заемете с работа, да се съсредоточите върху хората, които имат какво да ви кажат, които могат да ви кажат за разузнаване, пари и престъпления, и да ги представите преди себе си. И когато е възможно, правете го публично."

След това тя беше попитана дали президентът Доналд Тръмп трябва да бъде свален от длъжност в рамките на разследването, на което Клинтън отговори "Абсолютно".

Клинтън направи и странна гримаса, след като бе попитана дали е запозната с конкретен файл на лаптопа на Антъни Уайнър, озаглавен "Животозастраховка" с код "Frazzledrip". Тя не отговори на въпроса и след това разпътит излезе извън протокола.

