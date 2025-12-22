Войната за трона на Тръмп начело на MAGA започна, кои са фаворити?

По време на заседание на кабинета в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп погледна своите съветници, служители и помощници и направи прогноза: кандидатът на републиканците за следващите президентски избори "вероятно седи на тази маса".

"Може да има още хора на тази маса", каза Тръмп, вече сигнализирайки, че в лагера на MAGA може да се води борба за власт.

Въпреки че Тръмп вече е достигнал конституционното ограничение от два четиригодишни мандата, неговите поддръжници на митинг в Пенсилвания миналата седмица скандираха "още четири години". Тръмп им каза, че последните три години от мандата му ще продължат "завинаги".

"Няма да бъда аз", заяви Тръмп по време на срещата в Белия дом относно евентуалния кандидат за републиканските президентски избори през 2028 г.

Въпреки че до следващите избори има още дълъг път, думите на Тръмп и някои напрежения, които вече се появиха в неговата коалиция, показват, че борбата за превземане на трона в движението MAGA вече е започнала, според анализ на BBC.

На местните избори миналия месец републиканците загубиха подкрепата на избирателите от малцинствата и работническата класа, които помогнаха на Тръмп да се завърне в Белия дом през 2024 г. Членове на собствения му екип се сблъскаха заради политиките му, а най-яркият конфликт бе между Тръмп и Марджъри Тейлър Грийн - републикански член на Камарата на представителите и бивш съюзник на американския президент. Грийн се отдели от групата MAGA, след като обвини Тръмп, че губи връзка с американците, които го върнаха на власт.

Лидерите на MAGA предупредиха Тръмп, че движението е започнало да губи подкрепа от своите "основни" избиратели, но президентът не изглежда твърде притеснен, според информация, публикувана в някои международни издания, както и в САЩ.

Признаци за сериозен разрив в движението на Тръмп са все по-видими, което би могло да постави американския президент пред сериозно изпитание. Заложено е самото политическо наследство, което Тръмп ще остави след края на втория си мандат в Белия дом.

Кандидатите с най-голям шанс да поемат поста от Доналд Тръмп

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс се смята за кандидата с най-голям шанс да поеме поста от Тръмп, тъй като той е и фаворит на синовете на президента и либертарианските милиардери в Силициевата долина.

Държавният секретар Марко Рубио, който се кандидатира срещу Тръмп, за да спечели номинацията на републиканците на президентските избори през 2016 г., претърпя драстична политическа трансформация през последните 10 години. Рубио се отказа от целта си за либерализиране на имиграционната политика и яростната си опозиция срещу Русия и прие външнополитическата доктрина на Тръмп "Америка на първо място". Бившият сенатор от Флорида обаче остава единственият влиятелен политик в лагера на Тръмп, който прилича на старата гвардия на републиканците.

След това се нарежда министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, който изпрати ударни вълни през цялата здравна система на САЩ. Той е антиваксър и вярва в конспирации.

Кенеди, който се озова в републиканския лагер на Тръмп, след като започна политическата си кариера като член на Демократическата партия и продължи като независим, е може би най-странното въплъщение на идеологическите съюзници, които Тръмп създаде по пътя си към победата на изборите миналата година.

Кристи Ноем, министърът на вътрешната сигурност на САЩ, не е сред водещите кандидати, но нейната стратегия по отношение на много агресивното прилагане на имиграционните закони я превърна в представителна фигура за политиките на тази администрация. Ноем наскоро призова за пълна забрана за пътуване, прилагана към "всяка проклета страна, която е наводнила страната ни с убийци, пиявици и зависими от помощи".

Ключът към републиканската империя остава в ръцете на лидера на движението MAGA

Всеки от споменатите по-горе може да стане политически наследник на Тръмп, поемайки контрола над движението, което трансформира американската политика през последното десетилетие. Възможно е обаче следващото поколение лидери на MAGA да дойдат извън вътрешния кръг на Тръмп, точно както настоящият президент на САЩ първоначално пристигна в Белия дом като аутсайдер.

Въпреки анкетите, които показват, че обществената подкрепа за Тръмп е спаднала значително от началото на годината, ключът към републиканската империя остава в ръцете на лидера на движението на Тръмп.

"Републиканската коалиция стана коренно различна през последните десетилетия", казва бившият републикански конгресмен Родни Дейвис, който сега работи в Търговската камара на САЩ.

За разлика от "коалицията на Рейгън", която комбинираше икономика на свободния пазар с културен консерватизъм, антикомунизъм и международно сътрудничество, основните принципи на партията на Тръмп са граничната сигурност, икономическият национализъм и външната политика, която винаги поставя Америка на първо място.

"Ще зависи от следващия републикански президент, който дойде след Тръмп, да се диференцира. Но в същото време те трябва да се уверят, че не се диференцират твърде много, защото Доналд Тръмп очевидно е този, който е бил избиран за президент два пъти", казна Дейвис.

Старият републикански ред е нещо от миналото

Поражение на изборите през 2026 или 2028 г. най-вероятно няма да отбележи края на движението MAGA. Промените, които Тръмп е донесъл в Републиканската партия, изглеждат фундаментални.

Коалицията на Тръмп се роди от популистки движения в САЩ, появили се преди десетилетия - от президентската кампания на Бари Голдуотър през 1964 г. до протестите "Чаено парти" по време на първия мандат на Барак Обама.

"Тези неща не идват от нищото. Има сили в американската политика, които са били скрити известно време, но просто са ферментирали", казва Лора К. Фийлд, авторка, писала за движението MAGA.

Старият републикански ред е нещо от миналото, според Фийлд, която твърди, че "Движението на Тръмп" не изчезва.

"Старата гвардия няма реален шанс да се върне със сила - това е ясно."