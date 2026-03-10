Младите хървати не се шегуват, явяват се доброволно на военна служба СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 12 / 12

Стотици млади хървати се явиха на задължителна военна служба, за първи път, откакто страната я премахна през 2008 г. Обучението ще се проведе в казарми на три места в Хърватия, а новобранците трябва да се явят във военното поделение, което е най-близо до дома им, където ще получат военно оборудване и ще бъдат разпределени в общежития.

През следващите два месеца те ще трябва да спазват военна дисциплина, съобщава BBC.

"Те вече са отстранени от цивилната среда", съобщи Тихомир Кундид, началник на щаба на хърватските въоръжени сили.

За да успокои притеснените родители, генералът добави, че с новобранците ще се отнасят внимателно.

"Ще ги запознаваме стъпка по стъпка, за да не изпитват твърде голям стрес", допълни той.

Много от новобранците се зарадваха да научат, че няма специални ограничения за мобилните телефони, освен забраната за използването им по време на обучение.

Приблизително 800 души са част от първия контингент. Забележително е, че повече от половината са се явили доброволно, без да чакат официално повикване. Приблизително един на всеки десет души е жена, въпреки че жените не са задължени да служат военна служба.

Хърватски представители също посочиха, че досега само 10 души са се обявили за "отказници от военна служба по съвест". Те ще трябва да отслужат четири месеца гражданска служба, получавайки по-малко от половината от месечното обезщетение от 1100 евро, отпускано на военнослужещите.

Генерал Кундид обеща "много динамична и много интересна" програма за новобранците. Обучението ще включва както традиционни военни умения, така и основен контрол на дронове, защита от дронове, както и техники за кибервойна и контрамерки.

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич заяви, че ситуацията със сигурността се е променила коренно.

"Ситуацията в Хърватия и в нашия район беше стабилна. Сега е съвсем различна", каза той пред BBC.

"В продължение на четири години сме свидетели не само на руската агресия в Украйна, но и на действията на руските пълномощници в цяла Европа."

Задължителна военна служба в Сърбия и Словения

Ако Хърватия е предприела тази стъпка, нейните съседи биха могли да последват примера ѝ.

В Словения най-голямата опозиционна партия настоява за повторно въвеждане на задължителна военна служба преди парламентарните избори този месец. Междувременно сръбският президент Александър Вучич обяви, че задължителната военна служба ще се върне в рамките на следващите 12 месеца, а страната значително увеличи военните разходи.

Това предизвиква безпокойство в Косово и Босна, а Сърбия изрази загриженост и относно новия военен съюз на Хърватия с Косово и Албания.

"Всяко военно развитие на Балканите прави региона много по-несигурен, защото всички го тълкуват като насочено срещу тях", обясни Джеймс Кер-Линдзи, анализатор, специализиран в Балканите и международните конфликти.

Процесът на набиране на персонал в Хърватия обаче вече е в ход. До края на годината са планирани още три кръга на набиране на наборници, с цел да се обучават 4000 новобранци годишно.

Хърватия е една от 10-те страни от НАТО, които въведоха отново задължителната военна служба, заедно с Гърция, Турция, скандинавските страни и балтийските държави.