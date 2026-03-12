IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия призова Израел и САЩ да прекратят войната в Иран

Жертвите сред мирното население на Иран са вече хиляди

12.03.2026 | 14:48 ч. 40
Снимка: архив, БГНЕС

Русия призова днес Израел и САЩ да прекратят атаките си срещу Иран и да се върнат на масата за преговори, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и руските агенции.

"Русия ще продължи да предприема постъпки за прекратяването на ескалацията в Близкия изток в най-скоро време, както и за разрешаването на всякакви противоречия с мирни средства", посочи Захарова пред репортери.

"По данни на властите жертвите на незаконните военни действия на Вашингтон и Тел Авив сред мирното население на Иран са вече хиляди", допълни тя, като уточни, че неконтролируемата ескалация на иранския конфликт поражда загриженост.

Мария Захарова изтъкна, че Иран се е обърнал към приятелските държави, в това число и Русия, за предоставянето на хуманитарна помощ, чиято доставка в момента се организира.

"Във връзка с разрушаването на много болници, центрове за спешна помощ, както и големия брой ранени, сред които има и жени и деца, иранската страна се обърна към приятелските държави, в това число и Русия, с молба за доставка на медикаменти. По указание на президента Владимир Путин се организира доставката на съответната хуманитарна помощ от Русия за иранския народ", заяви говорителката.
