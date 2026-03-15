Папа Лъв XIV се премести в реновирания папски апартамент

Папа Лъв XIV се премести в новоремонтирания папски апартамент в Апостолическия дворец в събота, установявайки се в апартамента, който папа Франциск избягваше.

Ватиканът заяви, че папата ще бъде придружен от най-близките си помощници в апартамента, разположен на третия етаж на Апостолическия дворец и с изглед към площад "Свети Петър“. Преместването и консолидирането на екипа на Папа Лъв XIV предполагат, че се отваря нова глава, тъй като понтификатът му наближава едногодишната граница, съобщава АР.

След като беше избран миналия май, папата продължи да живее в малкия си апартамент във ватиканския Палацо дел Сант'Уфицио, седалището на доктриналния офис на Светия престол, който разполага и с няколко частни апартамента за служители на Ватикана.

През следващите 10 месеца Ватикана предприе обширни ремонти на папския апартамент в Апостолическия дворец, който не беше използван по време на 12-годишното папство на Франциск и се нуждаеше от спешна модернизация, за да приведе електрическата, водопроводната и други комунални услуги в съответствие със стандартите.

Приживе Франциск избра да не живее в апартамента, защото каза, че иска да бъде заобиколен от други хора. Вместо това той живееше в резиденцията "Санта Марта“ във Ватикана, хотел в институционален стил, където отсядат гостуващи свещеници и където кардиналите са изолирани по време на конклави.

Изборът на Франциск беше в съответствие с неговия семпъл вкус и презрение към помпозността на папството. Но практическият ефект означаваше също, че целият втори етаж на хотела беше предаден на папата, което намали капацитета му за плащащи гости.

Лъв, първият папа в историята на САЩ, ясно заяви, че се чувства по-комфортно да използва традиционното облекло и принадлежности на папството. Решението му да се премести в Апостолическия дворец беше похвалено по-специално от консервативни коментатори, които го виждат като знак на уважение към папството.