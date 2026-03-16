По следите на изгубените резерви на Венецуела: Злато в замяна на спагети

Откакто Николас Мадуро пое президентския пост във Венецуела през 2013 г., златните резерви на венецуелската Централна банка са се сринали – от 366 тона до около 53, според регистрите на самата институция – въпреки че анализаторите изчисляват, че експлоатациите в Минно-добивния арк на Ориноко са произвеждали между 35 и 80 тона годишно. Част от този метал е била изнасяна нелегално в Турция – чрез сложна схема, в замяна на която Венецуела получавала храни – и в други страни като Иран, Русия и Обединените арабски емирства, както потвърждават пред El País различни източници, свързани с тази търговия, и както удостоверяват официални документи.

„Колко злато и долари на Николас Мадуро и на Венецуела има в Турция? На чие име са? Какво ще се случи с тях?“, питаше се бившият турски депутат Емин Сирин след отвличането на венецуелския президент от САЩ на 3 януари. През последните месеци замесените в тази неясна търговия, сред които бившият министър на Венецуела Алекс Сааб и няколко турски бизнесмени, падат един след друг – арестувани или разследвани.

„Същото, което направиха с нас“. С височината си от почти два метра президентът Николас Мадуро и коментарите му се открояваха сред венецуелската делегация, която през октомври 2016 г. обикаляше коридорите на Конгресния център „Лютфи Кирдар“ в Истанбул. Един турски служител му показваше фотоизложба за това как е бил осуетен опитът за държавен преврат срещу правителството на Реджеп Тайип Ердоган само няколко месеца по-рано (преврат, който част от обкръжението на Ердоган приписва на Вашингтон), а Мадуро направи паралел с също така неуспешния преврат, който чавизмът претърпя във Венецуела през 2002 г.

Мадуро се възползва от участието си в Световния енергиен конгрес, за да заздрави връзките с турското правителство: въпреки че двете страни нямат почти никакви исторически връзки и са разделени от повече от 10 000 километра, през следващото десетилетие Турция щеше да се превърне в един от основните търговски партньори на Венецуела.

Това беше връзка, породена от необходимостта и от личното съзвучие между двама държавни глави — Мадуро и Ердоган — които, въпреки големите си идеологически различия, се чувстваха преследвани от американския империализъм.

През декември същата година авиокомпанията Turkish Airlines откри първата директна линия между Истанбул и Каракас,

която достигна честота от до пет полета седмично. Няколко пътници, анкетирани от EL PAÍS, потвърждават, че самолетите рядко пътуваха пълни, освен когато правеха междинно кацане в Куба и имаше турски туристи, посещаващи карибския остров. Въпреки това линията се поддържаше, докато през последните месеци на 2025 г. заплахите за атака от Вашингтон срещу Венецуела не наложиха нейната отмяна. И това е така, защото в тези самолети не пътуваха само пътници. В багажните им отделения се превозваше злато.

В началото на 2016 г., предвид срива на боливара, ниските цени на суровия петрол и икономическата криза, правителството на Мадуро реши да отвори зоната на Ориноко за добив на злато, което трябваше да се превърне в новия му петрол. Десетки хиляди венецуелци се впуснаха да добиват ценния метал, при ужасни условия.

Според постановление, това злато трябваше да бъде преработено от смесеното предприятие „Бинационална минна компания Турция-Венецуела“ (Mibiturven) и предадено на Централната банка на Венецуела (BCV). Въпреки това, според оценки на „Трансперанси Интернешънъл“, само 30% от него е стигнало до финансовата институция: останалото е изнесено от страната чрез контрабанда.

През 2018 и 2019 г., докато се редяха кризите между Националното събрание на Венецуела, с опозиционно мнозинство, и изпълнителната власт на Мадуро — кризи, които достигнаха кулминация с признаването от страна на много страни на Хуан Гуайдо като временен президент на Венецуела —, започнаха да валят санкции върху правителството на Чавес. И то видя как му се затваря достъпът до международните финансови системи.

„По време на първия мандат на Доналд Тръмп 2017–2021 и след това при Джо Байдън 2021–2025 отношенията между Турция и САЩ не бяха добри. И на фона на икономическата криза в Турция Венецуела беше възприета като възможност: страна, която разполага с петролни и минерални ресурси и в която никой не инвестира. Въпреки че по-късно турските бизнесмени ще разберат, че нещата са по-сложни“, отбелязва Ертан Ерол, професор по международни отношения в Истанбулския университет. Освен създаването на Mibiturven, ще бъдат подписани и други споразумения за съвместна експлоатация на венецуелското злато; последният – през 2024 г.

И златото започна да тече. Базата данни за международната търговия на ООН показва, че през 2018 г. 23,6 тона венецуелско злато са били изнесени в Турция с около тридесет полета на Turkish Airlines, а 45 тона – в Обединените арабски емирства, световен център за дистрибуция на злато. През 2019 г. още 7,3 тона са отишли в Уганда, но като се съпоставят данните за износа на двете страни, може да се установи, че част от това злато е било транспортирано впоследствие в Турция.

От 2020 г. нататък обаче базата данни на ООН отчита срив в износа на венецуелско злато. И все пак златните резерви на Централната банка на Венецуела продължават да намаляват: ако в края на 2019 г. в резервите на ЦБВ е имало 105 тона злато, според официалните данни, те са спаднали до 79 в края на 2021 г. и до 53 през миналата година, и това въпреки че в минния сектор продължава да се добива злато, което, поне отчасти, отива в ЦБВ.

През 2019 г. американското министерство на финансите заплаши Анкара със санкции, а турската държавна банка Ziraat закри сметките на BCV в своята институция. „Впечатлението ми е, че Турция продължи да внася злато от Венецуела по неофициални канали“, твърди бившият турски дипломат Имдат Онер и дава за пример, че по време на пандемията от COVID-19 са регистрирани многобройни полети на частни самолети между Венецуела и Турция.

Също така е имало маршрут към Иран. Според агенция Bloomberg само през април 2020 г. девет тона злато са напуснали Венецуела за Иран с няколко полета. Месеци по-късно военният съветник на иранския върховен лидер Яхя Сафави потвърди, че страната му е получила злато в замяна на гориво, за да облекчи недостига, от който Венецуела страдаше през същата година. Венецуелската опозиция също е сигнализирала за пратки към Русия и Обединените арабски емирства, а има подозрения и за Китай, чиято Централна банка е извършвала тайни покупки на злато през последните години, съгласни са няколко анализатори.

Доклад на ОИСР от 2021 г. посочва също Колумбия, Доминиканската република, Бразилия и Нидерландските Антили като „транзитни центрове за незаконните потоци на венецуелско злато“, преди то да бъде изпратено в трети страни, или дори в Суринам, където, според доклада, може да се плаща със злато в казина, свързани с китайски и турски интереси.

„Най-показателно е намаляването на златните резерви на Венецуела, което започва през последното тримесечие на 2014 г., и силният ръст на резервите на Турция, който започва в средата на 2017 г. и се ускорява оттогава нататък. Двете тенденции са свързани“, отбелязва докладът. Парадоксална ситуация, защото на теория венецуелското злато, което пристигаше в Турция, трябваше да се върне след рафиниране.

Предвид обвиненията на венецуелската опозиция, че продажбата на злато на Турция без разрешение от Националното събрание е незаконна, тогавашният министър на минното дело Виктор Кано увери през 2018 г., че няма „никакъв контрабанден внос“, а „подписани споразумения между Централната банка на Венецуела и Турция“. „Това е златото, което Централната банка на Венецуела възстановява чрез събиране на злато, за да може да бъде рафинирано. Преди това рафиниране го правехме в Швейцария, но вече не се прави там. Прави се в съюзнически страни, защото си представете, че златото се изпраща в Швейцария и поради санкциите ни казват, че остава там“, аргументира Кано.

Въпреки това твърдение, изпратеното в чужбина злато никога не се е върнало във Венецуела, както разкриват данните за международната търговия.

В Турция бяха определени поне две големи рафинерии. Едната е Рафинерията за злато в Истанбул (IAR, по турското й име). Другата, разположена в провинция Чорум, принадлежи на холдинга на Ахмет Ахлатчи, бизнесмен, който през декември 2018 г. беше придружавал Ердоган по време на официалната му визита във Венецуела. По време на разговора, който двамата проведоха с Мадуро, венецуелският президент им предложи да изпратят венецуелското злато в рафинерията му в замяна на закупуване на храни и строителни материали.

„Изпратете златото, ние ще го рафинираме в завода на Дон Ахмет [Ахлатчи] в Чорум, след това ще го депозираме в нашата Централна банка като авансово плащане за износа и когато ви изпратим зърнени култури и материали, ще го приспаднем оттам“, твърди Ахлатчи, че е отговорил Ердоган.

Тези изявления на Ахлатчи са от необичайно интервю, което той даде на опозиционния турски вестник Sözcü през януари миналата година, само няколко дни след отвличането на Мадуро. Основният му интерес в това интервю беше да подчертае, че в рафинерията му в Чорум „не е постъпил нито един грам злато от Венецуела“, въпреки че тогавашният венецуелски министър на промишлеността Тарек Ел Айсами (арестуван през 2024 г.) посети завода през януари 2019 г.

Ахлатчи също така твърди в интервюто, че според това, което му е казал Ел Айсами, рафинерията IAR действително е преработила 35 тона венецуелско злато, въпреки че IAR опроверга това през 2019 г. Една хипотеза, според финансови източници в Турция, е, че златото, постъпвало в турските рафинерии, вече не е било венецуелско, а е фигурирало на хартия като турско.

„Сигурно е, че IAR е рафинирала венецуелско злато. За Ахлатчи не съм толкова сигурен“, казва венецуелски източник, който добавя: „Това, което знам, е, че служителки на Сааб се срещнаха с Ахлатчи както в Каракас, така и в Чорум, и именно на тях беше разрешено да поддържат контакт с Ахлатчи“.

Източникът се отнася до бизнесмена Алекс Наин Сааб Моран, роден в Баранкиля (Колумбия), но издигнал се в средите на чавизма, докато се превърне в ключова фигура като посредник – и предполагаем подставено лице – на правителството на Мадуро, особено в неговите сделки и манипулации в чужбина.

Той беше задържан в Кабо Верде през 2020 г., където беше кацнал, за да презареди самолета си след полет до Техеран, свързан с тази размяна на злато срещу гориво.

Екстрадиран в САЩ, страна, която, както и други, го издирваше за пране на пари, Сааб беше върнат през 2023 г. във Венецуела в рамките на размяна на затворници. А Мадуро го назначи за министър на промишлеността.

Алекс Сааб е ключова фигура в турския маршрут на златото, защото, както бяха договорили Мадуро и Ердоган, металът щеше да послужи за плащане на храни.

В началото на декември 2018 г. в венецуелското пристанище Ла Гуайра акостира кораб от Турция с 1 145 тона мляко на прах.

И оттогава те не спират да пристигат, според експортни документи, с които се запозна El País: спагети, макарони, брашно, боб и леща, ориз, олио, месо или консервирана риба тон... за да напълнят пакетите с храни, разпределяни от Местните комитети за снабдяване и производство (CLAP). От обем на износа от Турция за Венецуела под 50 милиона долара, той се увеличава до над 300 милиона, регистрирани през последните години, от които две трети се падат на хранителни продукти.

След няколко години управление от турски адвокати и подставени лица, през 2018 г. управлението й поема Бетси Дезире Мата Переда, съдружник в редица схеми и компании, управлявани от Алекс Сааб, като Salva Foods, също замесена във вноса на макаронени изделия от Турция.

Извлечение от Бюлетина на Търговския регистър на Турция от 22 декември 2021 г., в което се посочва, че Патриция Фиоре, леля на съпругата на Алекс Сааб, е единственият бенефициент на турската компания „Мълбери“, замесена в износа на храни за Венецуела.

Данните от Търговския регистър на Турция показват, че през 2021 г. единственият бенефициент на Mulberry е била италианската гражданка Патриция Фиоре, леля на Камила Фабри, бившата италианска манекенка, омъжена за Сааб. Същата година Фиоре е била разпитана от съдия в Италия заедно със сестра си, Ариана Фиоре, в рамките на разследване за предполагаемо пране на пари от семейството Сааб-Фабри.

Според документи от римския съд, разглеждащ делото, в телефона на Ариана Фиоре са били открити платежни нареждания за шестцифрени суми чрез турска банка; например, едно за 720 000 евро за „доставки на кетчуп и майонеза“, направено към турската компания KLK Altin Sarrafiye, която се занимава с търговия със злато.

Същите турски подставени лица и практически същите адреси на Mulberry са споделяни от друга компания: MARILYNS PROJE YATIRIM, основана през 2014 г. като компания за инвестиции в недвижими имоти, но която през 2018 г. уведомява турския търговски регистър за промяната на сектора си към минното дело и външната търговия. Тогава, заедно с венецуелската държавна компания Minerven, тя създава смесеното предприятие Mibiturven, за което се говореше в началото на тази статия поради ролята му в развитието на Арко Минеро дел Ориноко.

Mibiturven се представя като модел за сътрудничество между Турция и Венецуела, но в действителност зад турската компания Marilyns изглежда стои самият Сааб. Документите от търговския регистър посочват: „Компанията е еднолично акционерно дружество. Единственият акционер е Лоренцо Антонели, италиански гражданин, пребиваващ във Венецуела, с личен номер Y*******3“. Антонели е зет на Камила Фабри, съпругата на Сааб.

Извлечение от Бюлетина на Търговския регистър на Турция от 8 октомври 2025 г., в което се посочва, че Лоренцо Антонели, зет на съпругата на Алекс Сааб, е единственият бенефициент и председател на съвета на турската компания Marilyns, замесена в износа на материали за Венецуела.

Търговските данни, до които EL PAÍS има достъп, сочат, че Marilyns е внасяла от Гватемала превозни средства и минно оборудване за Mibiturven и е осъществявала търговска дейност с венецуелската компания Sapphire Jewelry C.A. Последната компания, със седалище в щата Боливар, заедно с една компания от Уганда и друга от Белгия, е била отговорна за триангулацията на пратките с венецуелско злато към Турция и Обединените арабски емирства през тази африканска страна през 2019 г.

С други думи, златото, собственост на Централната банка на Венецуела, се обработваше чрез компания (Mibiturven), в която акционери са съпрузите Сааб-Фабри и техните роднини (Marilyns), която от своя страна му продаваше материали; пренасяно в чужбина чрез връзките на венецуелското правителство и Сааб с други държави и използвано за плащане на храни, които друга фирма на семейство Сааб-Фабри (Mulberry) изнасяла, за да ги продава на венецуелски държавни предприятия със значителна надценка, според няколко източника, консултирани от EL PAÍS. Един истински пример за публично-частно сътрудничество, много изгодно за частния сектор.

Бизнесът на фирмите на Сааб в Турция вървеше добре, дотолкова, че те се преместиха в разкошни небостъргачи. През 2022 г. Mulberry, която вече тогава беше санкционирана от Министерството на финансите на САЩ, премести седалището си в Trump Towers в Истанбул, за които бизнес организацията на настоящия президент на САЩ получава плащания за лиценз.

Всичко това в момент, когато много дипломатически представителства на Венецуела имаха проблеми с плащането на сметки и заплати, защото не получаваха плащания от Каракас поради международните санкции. Същото се случваше и с кореспондентите и сътрудниците в чужбина на канала Telesur, един от звездите проекти от епохата на Уго Чавес.

Въпреки това въпросът с надхвърлянето на разходите не остана незабелязан от Анкара. Между 2020 и 2025 г. се проведоха половин дузина срещи на високо равнище между турското и венецуелското правителство. Поне на една от тях, както обясни пред EL PAÍS източник, запознат със срещата, турските власти изразиха недоволството си от факта, че една компания се облагодетелства от надуването на цените на хранителни продукти, които по посредничеството на самия Ердоган се предлагаха на по-ниска от обичайната цена.

Невъзможно е да се знае колко злато е излязло от Венецуела към други страни,

предвид непрозрачността на тази търговия. Това, което изглежда ясно, е, че маршрутът към Турция е бил прекъснат в последно време: много от замесените в него са били арестувани в рамките на различни разследвания, които не са непременно свързани помежду си или с този маршрут на златото, но всички са свързани с пране на пари.

На 17 януари беше обявено, че Алекс Сааб е бил отстранен от поста си на министър, а две седмици по-късно беше съобщено за ареста му в Каракас, вероятно със съдействието на САЩ, според източници от службите за сигурност, цитирани от Reuters. Преди това, през октомври, той беше сключил споразумение с италианската прокуратура за наказание от една година и два месеца лишаване от свобода. Съпругата му, Камила Фабри, беше осъдена на една година и седем месеца.

През същия октомври беше проведена акция срещу рафинерията IAR в Истанбул: както тя, така и други свързани с нея компании бяха поставени под държавен контрол, а много хора, включително нейният собственик, Озкан Халач, бяха арестувани по обвинение в измама срещу държавата (чрез фалшифициране на износ за получаване на държавни помощи) и пране на пари. Разията се състоя в контекста на множество операции срещу валутни търговци и търговци на злато, които засегнаха и Ахмет Ахлатчи, на когото беше наложена забрана да напуска страната, докато трае разследването на прокуратурата.

Самият той потвърди съществуването на тези разследвания в изявления пред турски журналист, макар че увери, че става дума за „грешка“, тъй като името му е фигурирало заедно с това на други разследвани търговци на злато. Също така, няколко бизнесмени, чиито частни самолети са били предполагаемо използвани за превоз на венецуелско злато, са били обект на разследвания от страна на турското правосъдие през последните години.

А на 12 декември, в разгара на арестите в сектора на златото в Турция и когато заплахите от Вашингтон срещу Каракас се засилваха, Беци Дезире Мата Переда, партньорката на Алекс Сааб начело на „Мълбери“, уведоми Търговския регистър на Турция, че след като е пребивавала в евразийската страна от поне 2021 г., се премества обратно във Венецуела.