Южна Корея ще разгледа искането на Тръмп за изпращане на кораби в Ормузкия проток

По-рано Тръмп каза, че се надява на военни кораби и от други страни

15.03.2026 | 10:55 ч.
Reuters

Президентската администрация на Южна Корея съобщи, че ще разгледа внимателно призивите на американския президент Доналд Тръмп към съюзниците да изпратят военни кораби за осигуряване на безпроблемния трафик в Ормузкия проток, съобщава Ройтерс.

"Ние ще поддържаме тясно сътрудничество със САЩ по този въпрос и ще вземем решение след внимателно разглеждане", заяви канцеларията на президента в изявление.

Докато глобалната тревога относно цените и доставките на петрол нараства, Тръмп заяви вчера, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да изпратят военни кораби, за да поддържат Ормузкия проток "отворен и безопасен". В отговор Великобритания заяви, че обсъжда със съюзниците си "редица варианти" за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Доналд Тръмп военни кораби Ормузки проток Южна Корея
