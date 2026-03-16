Мерц: Германия няма да участва в американско-израелската война срещу Иран

Споделяме целта – този ирански режим трябва да спре, той трябва да бъде заменен от демократично легитимно правителство, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

„Съдейки по опита, който сме натрупали през последните години и десетилетия, обаче, най-вероятно това няма да се получи, ако се опитаме да го наложим чрез бомбардировки“, каза той.

Мерц добави, че регионът не бива да бъде увлечен в „безкрайна война“ без ясни цели. „По-нататъшна ескалация на сраженията би довела до огромни рискове за нашите партньори в Близкия изток и в региона на Залива“, заяви той. Германският канцлер посочи, че това би се случило и в случай на срив на държавния ред, териториалната цялост, държавността и икономиката на Иран.

„Ето защо тази война трябва да бъде прекратена колкото се може по-скоро с ясен план и стратегия“, добави той.

Мерц каза още, че Германия няма да участва в американско-израелската война срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Нямаме мандат от ООН, ЕС или НАТО, което се изисква съгласно Основното законодателство. Ето защо бе ясно от самото начало, че тази война не е работа на НАТО“, заяви канцлерът по време на пресконференция в Берлин.

„САЩ и Израел освен това не се консултираха с нас преди тази война. А що се отнася до Иран, няма съвместно решение по въпроса „дали“. Ето защо въпросът как Германия би могла да се намеси военно там те е бил повдиган“, добави той.

Мерц каза още, че докато продължава войната Германия няма да участва в употреба на военни средства за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. „До ден днешен също така не са ни запознали с каквато и да било концепция как подобна операция изобщо би могла да успее“, посочи германският канцлер.