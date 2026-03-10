Роботи на бойното поле: американската армия проучва украинския опит за спасяване на ранени

Армията проучва използването на наземни роботи за евакуация на ранени войници в бой с висока интензивност. Безпилотните превозни средства могат да транспортират ранени или да разчистват минни полета, като по този начин намаляват риска за войниците.

„Колкото по-евтини, толкова по-добре“, тъй като много роботи вероятно няма да оцелеят в боя, каза един офицер.

В борбата срещу силен враг няма гаранция, че екипите за медицинска евакуация ще успеят да достигнат ранените войници. Предвид тази възможност, американската армия проучва използването на наземни роботи за изтегляне на ранените войници от бойното поле, пише Business Insider.

Втори кавалерийски полк на армията извлича трудни уроци от войната в Украйна, където дроновете и артилерията са направили всяко движение на бойното поле изключително рисковано.

„Когато разглеждаме конкретно конфликта в Украйна, повечето случаи на използване на безпилотни наземни превозни средства всъщност са били в областта на поддръжката и логистиката“, каза майор Андрю Канг, офицер по огнева подкрепа във 2-ри кавалерийски полк.

Тази работа включва евакуация на ранени, каза Канг пред репортери по време на кръгла маса с медиите миналия петък, като сподели, че войниците от полка предоставят обратна връзка на партньорите от индустрията по време на тестовете чрез иновационната програма xTech.

2-ри кавалерийски полк, армейска Stryker бригада, постоянно базирана в Европа, ще служи като критична американска бойна сила в голям конфликт на континента. Подразделението е оборудвало войниците си със системи за противодействие на дронове чрез инициативата на армията „Transformation in Contact 2.0“, която е насочена към по-бързото внедряване на нови технологии в цялата армия и използването на безпилотни системи в нейна полза.

Подразделението е обучило украински войници, които се редуват на бойното поле, да използват американско оборудване, но едновременно с обучението подразделението се превърна в нещо като тестова площадка, която помага на висшите американски лидери да разберат от какво ще се нуждаят войските в бъдещи сражения, като експериментира с нови технологии и тактики.

„По време на обучението“, каза полковник Доналд Нийл, командир на 2-ри кавалерийски полк, „научихме много за използването на това, което наричаме триада: безпилотни летателни системи (UAS), операции срещу UAS, електронна война и мрежата, която позволява всичко това.“ Това обаче не са единствените уроци.

Украинското бойно поле се оказа изключително изтощително за евакуацията на ранени, което е в рязък контраст с бързата евакуация, на която американските войски можеха да разчитат по време на войните в Ирак и Афганистан. В Украйна хеликоптерите са уязвими на противовъздушната отбрана с малък обсег, а медицинските екипи и превозни средства са преследвани от дронове.

Тук на помощ идват роботите.

Украинските войници използват безпилотни наземни превозни средства (UGV) за настъпателни мисии. Те работят като здрави камиони с плоска платформа без шофьор, а Украйна е монтирала картечници и други оръжия върху тях, за да атакува руските сили. Украинските войски ги използват и като минохвъргачки, разузнавачи и превозни средства за импровизирани взривни устройства.

Евакуацията на ранени обаче се оказва особено критична област, в която тези роботи могат да помогнат за намаляване на риска за медиците.

Докато безпилотните летателни апарати са революционни за войната, тенденция, която продължава да се разширява в чужбина в новата война на САЩ в Иран, безпилотните наземни превозни средства се разпространяват по-бавно.

От стотиците хиляди украински мисии с дронове, изпълнени през миналата година, само 2000 са били с безпилотни наземни превозни средства. По-трудно е да се управляват дистанционно по разнообразен терен, но те предлагат възможност за превоз на много по-големи товари. За евакуацията на ранени и логистиката способността да се превозват повече товари е безценна.

Вместо да рискуват повече наранявания, изпращайки медици напред, войниците могат да изпратят безпилотно наземно превозно средство, за да вземе ранен войник. Това е несъвършено решение, тъй като раненият войник трябва да може да се качи сам на превозното средство. Много безпилотни наземни превозни средства са податливи на електронни смущения и лесно откриване. Тези системи обаче са се доказали като ефективни за извеждането на войски от бойното поле, дори оцелявайки при опити за унищожаването им от вражеските сили. Това е още едно средство в арсенала.

UGV могат да се окажат полезни и като примамки или сензори в зони, които са твърде рискови за войските, каза Нийл по време на кръглата маса в петък, както и за усилване на комуникационните мрежи като мобилни релета.

„Потенциално, виждаме най-голяма възвръщаемост на инвестициите при използването им за неща като пробиване“, добави Канг.

Пробиването на укрепени вражески позиции е една от най-опасните задачи на бойното поле, която изисква специализирани бойни превозни средства за разчистване на мини и преодоляване на препятствия под обстрел. В Украйна операциите по пробиване се оказаха скъпи, като закъсненията затрудняваха пробивите и пречеха на бронираните формирования да напредват.

„Сега, вместо да изпращаме формирование с хора до мястото на пробива, бихме могли да натоварим експлозив на дистанционно управляема платформа от типа на автомобил и да я караме“, каза Канг.

Превозното средство може да проправи път за бойни превозни средства като Strykers на 2-ра кавалерия, колесни бронирани бойни превозни средства, оборудвани с различни оръжия.