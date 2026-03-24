Пътят към Пекин не минава през Техеран

Докато операция „Епична ярост“ навлиза в четвъртата си седмица, американските и израелските сили могат да се похвалят с много тактически победи. Те унищожиха 75% от капацитета на Иран за изстрелване на ракети и дронове, потопиха над тридесет военноморски кораба, удариха критични Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и иранските военни центрове и убиха най-високите етажи на ръководството на страната, включително върховния лидер аятолах Али Хаменей и секретаря на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани.

Тази съвместна ударна кампания има за цел да постигне две цели: елиминиране на бруталната шиитска теокрация и разбиване на нейната терористична мрежа от посредници.

И все пак масивните кинетични победи не са се превърнали във функционален успех. Иранските ракети все още редовно атакуват американски бази, енергийни съоръжения и цивилни райони в нашите съюзнически държави от Персийския залив. Морските смущения продължават в Ормузкия проток. Режимът е посочил сина на починалия върховен лидер, Моджтаба Хаменей, за негов наследник. Аятолахът е мъртъв; да живее аятолахът, пише заа RS Мег Хансен, директор на клона в САЩ и нерезидентен сътрудник в Центъра за индо-тихоокеански изследвания.

Откакто дойде на власт, клерикалният режим на Иран използва асиметрична война като инструмент за изграждане на държавност. Той въоръжава идеологията на вечния бунт, за да затвърди легитимността си у дома и да експортира влиянието си в целия шиитски свят.

Тази система е оптимизирана да нанася непропорционални загуби на враговете си, като същевременно ги въвлича в безкраен конфликт. Подобно на митичната Хидра от Лерна, тя отглежда две нови глави за всяко обезглавяване. Били сме тук и преди. И все пак ето ни отново, четвърт век по-късно, дори когато Пекин се превърна в равностоен противник.

Сблъсъкът с Китай изисква изцяло нов стратегически наръчник и небляскава работа като разделянето на веригата за доставки. Но по-голямата част от американската политическа класа не е нито владееща, нито заинтересована от този подход, така че се оттегля към познатия терен на смяната на режима в Близкия изток - геополитическият еквивалент на пренареждането на гардероба ви, когато наближава краен срок.

Някои анализатори на Китай твърдят, че това „отлагащо почистване“ всъщност е победа срещу Си Дзинпин, защото премахва ключовия му съюзник в Близкия изток. Но този триумфализъм звучи празно, когато вземете предвид жертвите на войната с Иран в Индо-Тихоокеанския театър на военните действия.

Както и да се развие войната с Иран, тя ще се окаже стратегическо самостоятелно притежание в съревнованието ни с Китай като велики сили. Две структурни ограничения обуславят това предсказание.

Първо, Иран въвлече Америка във война на изтощение, която натоварва ограничените ни запаси от противовъздушни прехващачи и други критични боеприпаси. Тайван и другите ни азиатски партньори се притесняват, че високоценни активи, предназначени за Индо-Тихоокеанското командване на САЩ, ще бъдат пренасочени към Близкия изток.

Тези страхове вече се материализират на Корейския полуостров. Корейското командване на американските въоръжени сили премести 20-30% от своите ракетни батареи Patriot във военновъздушната база Осан на фона на спекулациите, че те ще бъдат изпратени в Близкия изток. Президентът Ли Дже Мюнг потвърди, че Сеул и Вашингтон обсъждат преразпределението на някои американски противоракетни отбранителни системи Patriot от региона. Южна Корея също се стреми да достави около тридесет прехващача на ОАЕ, използвайки собствените си оперативни резерви.

В морето отклоняването на ресурси е още по-силно изразено. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), 41% от бойно готовите кораби на ВМС на САЩ са концентрирани в Близкия изток. Тази цифра е на път да нарасне, тъй като ударната група на самолетоносача USS George H.W. Bush се готви да се разположи в Източното Средиземноморие. USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln (изтеглен от тихоокеанската си мисия миналия месец) са разположени съответно в Червено и Арабско море. Единственият американски самолетоносач в Азия, George Washington, е на поддръжка в Япония.

Пентагонът разполага в Близкия изток експедиционното звено на морската пехота, базирано в Япония, от приблизително 2500 морски пехотинци и моряци, заедно с десантния кораб USS Tripoli. Както каза капитан (в оставка) Джеймс Джей Би Парк от армията на Република Корея пред RS, тези развития предвещават бъдеще, в което американските ресурси са разтегнати в множество театри на военни действия за сметка на индо-тихоокеанското възпиране. Ако Иран е началният ход на грандиозна стратегия за отслабване на Китай, тогава започваме отзад.

Утежнявайки тази уязвимост, войната нанася много по-малко щети на Пекин, отколкото твърдят нейните поддръжници.

Китай купува над 80% от суровия петрол на Иран на намалени цени,

но тези барели представляват само 13% от общия му внос. Енергийната му сигурност е гарантирана от държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ), които доставят 42% от суровия петрол на Китай и 31% от втечнения му природен газ.

„Всеобхватното стратегическо партньорство“ между Китай и Иран, макар и рекламирано като потенциална инвестиция от 400 милиарда долара за двадесет и пет години, почти не се е материализирало. Общите китайски инвестиции от 2007 г. насам са малко под 5 милиарда долара. За разлика от това, до 2020 г. Пекин е налял 70 милиарда долара в страните от ССЗ в областта на енергетиката, недвижимите имоти и развитието на инфраструктурата.

Китай продава повече ракети на Иран, отколкото съседите си, но предоставя на Саудитска Арабия достъп до по-модерни оръжейни системи, като например балистични ракети със среден обсег DF-21. Следователно, действителната му позиция в Близкия изток е да поддържа дълбоки връзки с арабските монархии, наред с опортюнистична позиция спрямо Иран, използвайки последния като евтина бензиностанция и пленен пазар за китайски телекомуникационни и разузнавателни продукти.

Ако американската офанзива срещу Иран наруши един от регионалните интереси на Китай, това ще стане с цената на канибализиране на военната ни готовност в Индо-Тихоокеанския регион. През цялото време Пекин изгражда хиперзвукови ракети против самолетоносачи, флот от подводници с ядрена енергия, милитаризирани изкуствени острови и обширна мрежа от дълбоководни пристанища и военноморски бази от Пакистан до Джибути („Низът от перли“).

Това ни довежда до второто структурно ограничение на войната с Иран. Освен катастрофална ескалация, никоя военна кампания няма да свали Ислямската република. Само въздушната мощ не може да принуди режима към безусловна капитулация. Населението няма да свали Ислямската република и да инсталира ново проамериканско правителство.

Фантастичната верижна реакция, на която залага администрацията на Тръмп, се основава на заблуда относно механиката на народните въстания.

Хората – разделени, разсеяни и дезорганизирани – имат малка или никаква политическа активност. Само когато контраелитът успешно се мобилизира срещу управляващия елит и го замени, се случва революция.

Дали нахлуването на американски сухопътни войски би подбудило дезертьорство срещу режима и вътрешен колапс, какъвто въздушната кампания не би могла? Историята показва друго. Когато иракският диктатор Саддам Хюсеин нахлу в граничната провинция Хузестан на Иран през 1980 г., той очакваше да анексира нефтени и водни ресурси и да дестабилизира революционното правителство на Великия аятолах Рухолах Хомейни. Вместо това, последвалият осемгодишен конфликт консолидира ислямския режим (дори местното арабско население застана на негова страна), като същевременно изтощи военните и икономиката на Ирак.

Вече преживяхме необратима човешка трагедия: тринадесет американски войници са убити и 200 са ранени. Цивилните загуби в региона също се увеличават, като докладите сочат 1351 смъртни случая в Иран, най-малко 912 убити в Ливан и допълнителни смъртни случаи в Израел и държавите от Персийския залив. Материалните загуби също носят висока цена, тъй като подмяната на изразходвани боеприпаси и повредено оборудване изисква критични минерали и вериги за доставки, доминирани от Китай.

Войната ще се отрази в полза на Си. Всъщност Китай се доближава до стратегията за „офшорно балансиране“, отдавна застъпвана от реалистите на външната политика на САЩ. Като избягва военна намеса и позволява на регионалните играчи да се контролират взаимно, той не поема никакви разходи в кръв, богатство или политически капитал, които Америка сега ще трябва да поеме.