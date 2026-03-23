Земетресение може да раздели Турция на две

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета "Бюлент Еджевит" в Зонгулдак, цитирани от онлайн изданието "Хаберлер", съобщава БТА.

Според данните, получени чрез използването на радар, в Турция е налице движение на земята в различни посоки. То започва от Карадениз Ергели (Североизточна Турция, черноморския окръг Зонгулдак – бел. ред.) и се простира до столицата Анкара и Анталия. Има и зона на напрежение между Източната и Западната част на Анадолското плато (Централна Турция), заради което е твърде възможно след милиони години то да бъде разделено по средата.

"При разглеждането на резултатите видяхме следното – източната част на Анкара се движи на Север, а западната част – на Изток. В резултат на това се образува преходна зона, която наричаме нулева линия. Тази преходна зона е и линия на напрежение. В нашия анализ се вижда, че от миналото до днес по нея са станали големи и малки земетресения. Но ако удължим този геоложки период, е възможно да се предвиди, че ако това напрежение продължи, след милиони години източната и западната част на Турция ще се разделят, ще се отдалечат и ще се откъснат една от една от друга", обясни ръководителят на научното изследване.

Подобно изследване бива представено за първи път, а според проф. Кутолгу е възможно линията на напрежение, която има формата на буква "S", да се е обособила за период от 4,5 млн. години.

Прогнозата на учените е, че освен разделянето може да има и свързване, при което разломът между източната и северната част на Анадолското плато да бъде затворен и двете части да залепнат една за друга.

Наред с това проф. Кутоглу смята, че линията на напрежение в скоро време може да се превърне в заплаха.

"Когато изследваме сеизмичните събития по тази линия, виждаме, че с течение на времето са се случвали малки земетресения с магнитуд от 3 и 4 по скалата на Рихтер. Това натрупване на енергия в продължение на милиони години може да доведе до разкъсване на много по-дълги линии на напрежение", заяви ученият.

Според него обаче скоро няма опасност от голямо земетресение.