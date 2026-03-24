IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел

Мощна експлозия отекна в Йерусалим

24.03.2026 | 08:12 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната - информация, която Техеран опроверга, предаде Франс прес.

Армията посочи, че залпът от ирански ракети е бил насочен към северната част на Израел и че се опитва да "пресече заплахата". 

Службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че за момента няма информация за жертви, но е изпратила спасители в зоната, където е било сигнализирано за удар.

Армията разреши на населението да напусне бомбоубежищата около 20 минути след обявяването на ударите.

Мощна експлозия отекна в Йерусалим, съобщиха журналисти на AФП, след като израелската армия засече ирански ракети, летящи към Израел.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Иран ракети Израел
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem