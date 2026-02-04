Не ядем, изобщо не пием... Руски войници в Украйна са оставени на произвола ВИДЕО

Руските войски, разположени в Украйна, все по-често съобщават за критичен недостиг на храна и вода, според прихванати съобщения, публикувани от украинското военно разузнаване.

На 3 февруари Главното разузнавателно управление на Украйна (ГРУ) публикува аудиозапис в официалния си YouTube канал, в който руски войник описва сериозни проблеми със снабдяването, засягащи неговото подразделение.

Войникът се оплаква от изключителна загуба на тегло и изтощение, заявявайки, че униформата му сега "виси на него като закачалка" поради недохранване.

"Не ядем, изобщо не пием... Ако се обърна настрани, дори няма да ме забележите", казва той в записа.

Войникът твърди, че доставките на храна до неговото подразделение са на практика спрели, оставяйки войските да разчитат на каквито и да е ограничени доставки, които могат да намерят. Прихванатият разговор отразява това, което украинското разузнаване определя като нарастваща тенденция: руските сили на фронтовата линия са останали без основна логистична подкрепа.

Войникът също така отбелязва, че физическото му състояние се е влошило до степен, в която може да бъде разпознат само по брадата си, което предполага по-широк спад в морала и благосъстоянието. Украинските власти казват, че подобни оплаквания стават все по-чести през последните седмици.

"Тези оплаквания показват системни проблеми в логистиката на руската армия и показват неспособността на командирите да осигурят дори най-основните провизии за войските на фронтовата линия", се казва в изявление на украинското военно разузнаване, придружаващо съобщението.

В отговор на влошаващите се условия, украинската служба за военно разузнаване потвърди наличието на своя проект „Искам да живея“, предлагайки на руските войници шанс да се предадат безопасно чрез специален бот в Telegram.

Публикуването на прихванатото съобщение идва на фона на по-широки съобщения за умора и изтощение в руските окопи. Въпреки че Кремъл полага усилия да демонстрира сила, доказателства от украинските разузнавателни служби сочат за нарастващ логистичен стрес и намаляващо благосъстояние на войските в множество сектори на фронта.

По-рано Дирекцията за военно разузнаване на Украйна съобщи, че руски войници на фронтовата линия са започнали да се обръщат към опиоиди като триметилфентанил и долофин, за да се справят с психологическото изтощение, неуспешните нападения и тежките загуби, позовавайки се на прихванати разговори, в които войските описват употребата на наркотици като единствения начин да се издържи войната.