Повтарят ли САЩ грешките, довели до „вечни войни“?

Когато Питър Мансур, бивш полковник от американската армия, който е служил два пъти в Ирак, размишлява върху разгарящата се война в Иран, той се притеснява, че САЩ рискуват да бъдат въвлечени в още една дълга и скъпа битка в Близкия изток.

„Това е дежа вю, което се повтаря“, каза Мансур, който беше командир на бригада в Ирак малко след инвазията през 2003 г., а по-късно – главен помощник на генерал Дейвид Петреъс. Сега той е професор по военна история в Университета на щата Охайо.

Войната е в четвъртата си седмица, като САЩ и Израел използват въздушни удари, за да нанесат удар по иранското ръководство и военните, ограничавайки способността на страната да прояви сила. Кампанията, за която администрацията първоначално предполагаше, че може да продължи между четири и шест седмици, може да приключи по всяко време. Иранският режим може да се огъне, президентът Тръмп може да се разочарова и да се оттегли, или и двете страни могат да деескалират конфликта и да обявят победа, пише WSJ.

Тръмп даде сигнал, че може би търси изход, като отмени заплашените удари срещу енергийните съоръжения на Иран тази седмица, за да могат страните да преговарят. Техеран обаче ще има думата за това как ще приключи конфликтът, а иранските официални лица се хвалят, че са заклещили американците в блато.

Какъвто и да е изходът от преговорите, надеждите за бърза и решителна военна кампания избледняват, а има ранни предупредителни знаци, че войната с Иран е попаднала в някои от същите капани, които сполетяха Ирак и други конфликти в чужбина, включително въпроси относно неясни цели, недостатъчно планиране за извънредни ситуации и прекалено оптимистични предположения.

Въпреки очевидните успехи на американската армия на бойното поле, кампанията „Шок и ужас“ лесно може да се превърне в по-малко интензивна, но продължителна конфронтация с непокорния и твърдолинеен ирански режим, който може да държи световните доставки на петрол като заложници в продължение на години напред.

„Дори ако това приключи сега, ще има много непредсказуеми дългосрочни последствия, повечето от които са негативни, точно като в Ирак“, каза Алън Еър, ветеран от американската дипломация, който се е фокусирал върху Иран в продължение на десетилетия, преди да се пенсионира през 2023 г.

Всяка война е различна. Малко вероятно е този конфликт да бъде дори близо толкова дълъг или скъп, колкото тези в Ирак, Афганистан или Виетнам. Натискът върху Тръмп да се изтегли от войната ще нараства – преди тя да нанесе необратими щети на световната икономика и финансовите пазари и преди избирателите да се разгневят преди междинните избори.

Но за някои тя носи тревожни ехота от всичките три.

Миналата седмица главният служител по борба с тероризма на Тръмп подаде оставка заради войната. Джо Кент, бивш войник от специалните части, който е участвал в 11 бойни мисии, включително в Ирак, заяви, че е подкрепил обещанието на Тръмп да не се въвлича в „безкрайни войни“ и се чувства предаден.

Тръмп е вторият американски президент, след Барак Обама, който е изградил политическата си марка отчасти в опозиция на войната в Ирак, която продължи почти девет години, струваше около 2 до 3 трилиона долара и отне живота на около 4500 американски войници. Тръмп отдавна обещаваше да не се намесва в такива войни.

Министърът на отбраната Пит Хегсет, който е служил както в Ирак, така и в Афганистан, отхвърли всякакво сравнение. „Това не са онези войни“, каза той пред репортери миналата седмица, добавяйки, че конфликтът е целенасочен и решаващ.

Джейсън Грийнблат, бивш пратеник на Тръмп в Близкия изток, заяви в подкаст: „Питайте ме след шест месеца или след 12 месеца дали това е вечна война.“

Подобно на Ирак, конфликтът с Иран започна, отчасти, заради предупреждения за непосредствена заплаха от оръжия за масово унищожение – твърдения, които вероятно ще бъдат подложени на все по-голям контрол. Подобно на Ирак, планирането се фокусираше силно върху впечатляващата военна мощ на Америка, но много по-малко върху последствията от това, което може да се случи след това. Подобно на Ирак, експертите, които може би не са били съгласни, бяха очевидно изключени или игнорирани, казаха Мансур и Еър.

„В Ирак се съсредоточихме върху бойни операции, които бяха изключително успешни“, каза Мансур. „Много малко мислихме за това, което ще последва след падането на баасисткия режим.“

Администрацията сега се сблъсква със сценарий, за който твърди, че е предвидила, но е обвинена, че не се е подготвила адекватно за него, въпреки предупрежденията: затварянето от Иран на Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол.

Реакцията на Иран е класически случай на хоризонтална ескалация от страна на враг с по-малко оръжие: разширяване на конфликта към нови бойни полета и промяна на изчисленията на по-силния противник, написа Робърт Пейп, военен експерт от Чикагския университет, в неотдавнашен бюлетин.

Стратегията на Иран означава, че САЩ сега преоткриват друга истина от войната в Ирак:

така нареченото правило на Pottery Barn „Ако го счупиш, ти си собственикът“. Точно както САЩ – след като свалиха иракското правителство – поеха отговорността да се опитат да предотвратят изпадането в гражданска война, администрацията на Тръмп сега е изправена пред задачата да се опита да отвори отново Хормуз, за да предотврати сериозни глобални икономически щети.

Това поставя администрацията в затруднение. Тя или удължава войната – и се изправя пред избора дали да изпрати войски на място – или се оттегля и рискува икономически сътресения, гнева на съюзниците и сериозни щети за имиджа и влиянието на Америка. Да не говорим за символична победа за Техеран, който би могъл да използва заплахата от блокиране на пролива в бъдеще, за да извоюва отстъпки и да възстанови властта си.

„Ако иранският режим се задържи и успее да продължи да атакува кораби и да изстрелва ракети тук-там, целият регион на Персийския залив може да стане нестабилен“, каза Робърт Каплан, академик от Университета на Тексас. „Тръмп може да се окаже в невъзможност да се оттегли и да каже: „Войната приключи, ние спечелихме.“ Той ще се почувства принуден да продължи.“

Анна Кели, говорителка на Белия дом, заяви, че администрацията на Тръмп е подготвена за всякакви действия от страна на Иран. „Президентът Тръмп напълно очакваше и планираше, че иранският режим ще се опита да спре свободния поток на енергия, и е предприел множество стъпки за справяне с проблема, като унищожаването на над 30 кораба за поставяне на мини“, каза тя. Кели заяви, че отхвърля идеята, че Тръмп не е послушал противоположните гласове по отношение на операцията.

Администрацията, окрилена от бързото залавяне на Николас Мадуро във Венецуела, може би е заложила, че лесно ще може да свали иранския режим или да промени поведението му, в този случай само с въздушна сила. Тази представа противоречи на уроците от войните – от бомбардировките над Северен Виетнам до кампанията на НАТО в Косово – където политическите резултати не можеха да бъдат постигнати само от въздуха.

Грешките в преценката често са преследвали американските военни начинания, особено на места, където САЩ разполагат с по-малко надеждна информация за местните условия, каза Каплан. Американската инвазия в Панама през 1989 г. беше бърза и успешна, отчасти защото САЩ познаваха добре страната и региона, каза той.

Във Виетнам американските политици смятали, че водят война срещу комунистическата идеология, докато всъщност се борели срещу виетнамския национализъм, твърдят историците. В Ирак САЩ погрешно преценили дълбочината на сектантското разделение в страната. В Иран настоящата администрация е подценила устойчивостта на режима, каза Каплан.

„Американските войски в Ирак вярвали, че ще бъдат посрещнати като освободители, защото 80% от населението не харесвало режима на Саддам Хюсеин, каза Мансур. Но останалите 20% също имаха думата и предизвикаха въстание и гражданска война. „Същото важи и за Иран – а броят на поддръжниците на режима може да е повече от 20%“, каза той.

Джен Гавито, бивша дългогодишна служителка на Държавния департамент, заяви, че устойчивостта на Техеран не би трябвало да е изненада. Практически всяко симулационно учение, проведено от предишните президенти, е показало, че опитът да се свали иранското ръководство вероятно ще доведе до още по-твърдолинеен режим, каза тя.

Последица от някои минали войни на САЩ – и от тази – е неочакваното укрепване на противниците на САЩ. Войната в Ирак укрепи позициите на Техеран, като отстрани Хюсеин – един от най-големите му врагове – и позволи на Ирак да попадне в сферата на влияние на Иран. Настоящият конфликт се очертава като победа за Русия, като повишава цените на петрола и изчерпва запасите за противовъздушна отбрана, които иначе биха могли да бъдат насочени към Украйна.

От началото на войната администрацията на Тръмп е предлагала различни обосновки – от смяна на режима до ограничаване на способността на Иран да прожектира сила.

Кели, говорителката на Белия дом, заяви, че целите на Тръмп са ясни: да унищожи военноморските сили и капацитета за балистични ракети на Иран, да сложи край на способността му да въоръжава милиции в региона и да гарантира, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие. Тя добави, че „за разлика от дългогодишните външнополитически конфликти от миналото, които нямаха ясни цели, президентът Тръмп остава уверен, че тези цели ще бъдат постигнати бързо.“

Но както и в Ирак, войната може да доведе до непредвидени последствия.